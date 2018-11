Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, duminica seara, ca Guvernul va da, la urmatoarea sedinta, o Ordonanta de Urgenta pentru schimbarea Codului Muncii, astfel incat salariul minim sa fie diferentiat in functie de studii.

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de Hotarare de Guvern privind creșterea salariului minim brut garantat in plata, pe economie:…

