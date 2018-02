Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrata Lia Oguta Vasilescu a iesit in fata presei cu explicatii, odata ce au fost voci din randul sindicalistilor si ai bugetarilor care au invocat scaderi salariale si chiar s-a vorbit despre proteste, urmare a acesor nemultumiri. Anuntand ca se face o “confuzie in mod frecvent” intre Legea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a sustinut astazi o conferinta de presa in cadrul careia a vorbit despre salariile bugetrailor. Ministrul Muncii a afirmat ca in urma informatiilor aparute privind faptul nu s au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut si…

- Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a organizat, așa cum i-a cerut Liviu Dragnea, o conferința de presa in care a vorbit despre pensiile și salariile din Romania. Vasilescu spune ca doar 3% dintre angajați vor avea salariile scazute, iar asta era cunoscuta inca din mai 2017, a declarat ministrul”PSD…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, va susține astazi, incepand cu ora 16.00, o conferința de presa pentru explica scaderile salariale din sistemul bugetar.Luni, Liviu Dragnea a declarat ca vor scadea salariile pentru 3% din bugetari, dar „sunt foarte mici scaderi”, in timp ce pentru ceilalti…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru Agerpres ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. 'Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari de la ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat sa creasca salariile in valoare bruta astfel…

- PNL a anuntat,luni, ca va depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, afirmand ca in timp ce indemnizatiile demnitarilor cresc,salariile mai multor categorii vor scadea pentru ca nu a facut nimeni un studiu privind transferul contributiilor de la

- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- Este scandal imens pe salariile din sistemul bugetar. ȘTIRIPESURSE.RO a aflat cum s-au calculat salariile bugetarilor, conform Legii-cadru nr. 153/ 2017. Legea salarizarii unitare a intrat in vigoare de la 1 iulie, dupa cea fost promulgata de Presedintele Romaniei. Atat pe parcursul dezbaterilor…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat cum vor creste salariile unor bugetari, dar si ce se va intampla cu lefurile sefului statului si ale ministrilor. De asemenea, aici sunt inclusi si directorii de institutii.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10 si 40 la suta, cea mai mare scadere fiind in cazul presedintelui Romaniei. Ea a spus ca in aceasta situatie sunt insa foarte putini bugetari, fiind necesara aceasta diminuare pentru…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- Anunțuri de ultima ora ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Imediat dupa investirea cabinetului Viorica Dancila, Vasilescu a spus care este soarta legii pensiilor și cand ar putea fi gata aceasta. "Trebuie facute calcule si reorganizari la Casa de pensii. Cand legea pensiilor va fi adoptata…

- Președintele Klaus Iohannis și-a dat acordul astazi in privința noului Guvern. Deși a semnat pentru Executivul Vioricai Dancila, șeful statului i-a distrus pur și simplu pe cei de la Putere. A criticat atat politica economica a acestora, dar și schimbarile dese de Guvern sau modificarea legilor justiției.Citește…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020”, a spus ministrul Muncii. Ea a precizat: „In 2016 am avut un buget de cheltuieli salariale de 58 de miliarde de lei. In anul…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- Crezand ca romanii vor musca momeala Legii salarizarii si-si vor bate capul cu asta, ministrul Muncii a zbughit-o din Romania tocmai in Cuba. Lia Olguta Vasilescu si iubitul au fost surprinsi in timp ce se ingramadeau, inainte de Revelion, pe un sezlong de pe terasa hotelui NH Capri La Habana, un…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza la 1.900 lei lunar de la 1 ianuarie 2018 Guvernul a adoptat o hotarare prin care stabilește ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie…

- "In 2018, Educatia va beneficia de doua cresteri: 25 la suta de la 1 ianuarie si inca 20 la suta de la 1 Martie, ceea ce inseamna mai mult decat era prevazut in programul de guvernare", spunea Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in septembrie 2017. Ei bine, proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea…

- La Botoșani practica este una largita in instituțiile publice deconcentrate unde veniturile salariale sunt ținute la secret, iar cateva exemple in acest sens ar fi Direcția de Sanatate Publica sau Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura.

- Domeniile in care Romania are cel mai mare deficit de forța de munca sunt construcțiile, sectorul IT, agricultura și medicina, a declarat, ieri, ministrul de resort, Lia Olguța Vasilescu, intr-o conferința pe aceasta tema, citata de Agerpres. Scoatem posturi de medic la concurs, din 10 posturi se ocupa…

- "Scoatem posturi de medici la conscurs. Din 10 se ocupa unul sau doua. Daca scoatem 10 posturi de infirmiere, avem 100 la concurs. Este foarte clar ca aici va trebui sa gasim soluții. Avem in vedere ca prin legea salarizarii salariile medicilor vor ajunge din martie anul viitor la 3.000 de euro,…

- Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a dat sigurari luni ca nu vor fi probleme cu salariile și pensiile anul viitor. „Motivul acestei Hotarari de Guvern nu a fost altul decat faptul ca ea trebuie sa stea o anumita perioada pe site in dezbatere publica. Din cate știu, s-a cerut transparența.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, si ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, impreuna cu europarlamentarul Viorica Dancila, au participat vineri la o dezbatere cu tema „Dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonelor rurale din Romania”, organizata…

- Deputatul PSD Cluj Cristina Burciu a primit raspuns la interpelarea parlamentara adresata ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, referitoare la solicitarea Asociatiei Pensionarilor si Persoanelor Varstnice „Dr. Ioan Ratiu” din municipiul Turda privind completarea punctului IV…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca daca salariile nete vor scadea de la 1 ianuarie 2018, in urma mutarii contributiilor de sanatate si pensie integral la angajat, va fi doar vina angajatorului. Aceasta a precizat, la Romania TV, ca masura este menita sa asigure cresterea contributiilor…

- Dupa modificarea Codului Fiscal principala grija a tuturor salariatilor din Romania este legata de modul in care va fi influentat salariul lor de aceste modificari incepand cu ianuarie 2018. O declaratie in acest sens a fost facuta de Olguta Lia Vasilescu, iar afirmatiile acesteia nu au fost deloc…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului. Aceasta masura va fi adoptata intr-o viitoare ședința de Guvern, a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.