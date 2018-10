Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul noii Legi a pensiilor, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, precizand ca impactul financiar al legii va fi in 2019 de 8,4 miliarde de lei, urmand sa ajunga in 2020 la 81 de miliarde de lei. Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul noii Legi a…

- Guvernul va discuta in ședința de miercuri proiectul noii legi a pensiilor, a anunțat premierul Viorica Dancila, la inceputul ședinței Executivului. Aceasta a precizat ca "noua lege a pensiilor se va aplica etapizat incepand cu 2019 pana in 2021 cand va intra integral in vigoare, ceea ce inseamna și…

- Guvernul se intruneste in sedinta, miercuri, de la ora 15.00, iar pe ordinea de zi va figura si proiectul legii pensiilor, potrivit ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. De la ora 11.00, in Piata Victoriei este programat un protest al pensionarilor, nemultumiti ca pensiile nu vor mai fi corelate…

- Proiectul noii Legi a pensiilor a fost pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Șefa MMJS, Lia Olguța Vasilescu, a asigurat ca nicio pensie nu va scadea dupa ce noua Lege a pensiilor va intra in vigoare.Mai mult, MMJS și-a luat o masura de precauție, pentru…

- Vizita va avea loc in cursul lunii septembrie 2018 și marcheaza ultima dezbatere publica pe marginea actului normativ. Noua lege se va aplica etapizat pana in anul 2021, cand va intra integral in vigoare. Vasluiul se claseaza pe locul 38 in topul județelor, in ceea ce privește cuantumul pensiei medii,…

- Ce prevede noua lege a pensiilor Ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu. Foto: Agerpres. Toate pensiile urmeaza sa fie recalculate începând de anul viitor si în majoritatea cazurilor ar urma sa creasca pana în 2021, potrivit noului proiect de lege a sistemului public…

- Ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu, va sustine vineri, la ora 12:00, la sediul institutiei o declaratie de presa in legatura cu proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul Legii pensiilor,…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…