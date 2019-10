Stiri pe aceeasi tema

- "Sfatuitorul președintelui Iohannis și partenerul liberalei Hilde Brandl anunța ca 400.000 de bugetari vor fi dați afara daca PSD pleaca de la guvernare! Afaceristul Dragoș Anastasiu anunța și ca plata pensiilor și salariilor conform actualei legi nu se va mai intampla, deci oamenii nu iși vor mai…

- Suprafata irigata din Romania a crescut de la 300.00 de hectare in 2016 la peste un milion de hectare in 2019, anunța Olguța Vasilescu pe Facebook. „Cred ca este relevanta comparația”, susține Vasilescu, luand peste picior Opoziția care nu are un program de guvernare.„Cand am venit la guvernare,…

- "Cand am venit la guvernare, suprafata irigata a Romaniei era de doar 300.000 de ha. Atat reusisera toate guvernele de dupa revolutie, la un loc. Acum este de 1.400.000 ha. Cred ca este relevanta comparatia. Suntem pe primul loc in Europa la trei tipuri de culturi, am dat subventiile la timp pentru…

- Simona Halep a împlinit vineri 28 de ani și a ales sa-și petreaca ziua de naștere la Marele Zid Chinezesc alaturi de întreaga echipa și de prieten (Toni Iuruc). Fostul lider mondial a avut un mesaj și pentru Darren Cahill - fostul și viitorul antrenor (cei doi vor lucra împreuna din…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a transmis un mesaj de unitate vineri la Iasi in care ii cere partidului lui Calin Popescu Tariceanu sa nu renunte la coalitia pana la alegerile parlamentare si ca ar fi o „greseala” fata de electorat daca nu se va respecta programul de guvernare.

- "O energie incredibila astazi, la Craiova! Am vazut oameni plini de viața, oameni care simt pulsul comunitații și care sunt hotarați sa stea langa PSD și sa se implice cu toata forța in batalia electorala din toamna. Impartașim viziunea și credința intr-o Romanie mai buna. Felicitari, Claudiu…

- "Felicitari domnului Mircea Geoana pentru numirea in funcția de Secretar General Adjunct al NATO! Ne bucuram sa fim reprezentați in cadrul Alianței de un roman cu vasta experiența politica și diplomatica, promotor al legaturii transatlantice și al integrarii euro-atlantice a Romaniei. Mult…

- "Cuvintele sunt prea mici. Felicitari, Simona Halep si multumim pentru ca duci Romania in elita sportului mondial", a scris Hagi pe Facebook. Simona Halep, locul 7 WTA, a castigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din cariera, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, cu scorul de…