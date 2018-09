Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca in Guvern se pregatește o Ordonanța de Urgența prin care salariul minim va crește la 2050 de lei, de la 1 ianuarie 2019.”Lucram la un OUG prin care sa creasca salariul minim la 2050 de lei, din ianuarie 2019. Am discutat cu patronatele,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, ca Guvernul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate plati „necesare si urgente”Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, intr-o interventie telefonica la Romania…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, ca Guvernul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate plati "necesare si urgente", iar avizul CSAT este unul consultativ. Vasilescu a mentionat ca decizia va apartine juristilor, care discuta pentru…

- Lia Olguța Vasilescu a infirmat, duminica, in emisiunea "Subiectiv", de la Antena 3, ca Guvernul ar intenționa sa renunțe la salariul minim pe economie in mediul privat. "Exclus! Nu exista așa ceva in...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a catalogat ideea eliminarii salariului minim pe economie in sectorul privat, lansata vineri de ministrul Finantelor, ca fiind o opinie personala a lui Eugen Teodorovici, precizand ca asa ceva este exclus si ca nu exista in programul de guvernare.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, duminica seara, ca pensionarii care beneficiaza de pensie minim garantata vor avea posibilitatea sa opteze daca raman in sistemul public de pensii sau daca intr-o forma de asistența sociala.Ministrul Muncii a declarat ca nu exista șansa sa…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat sambata, ca in urmatoarele zile va fi prezentat public proiectul legii pensiilor, urmand ca in cursul zilei de duminica sa mai aiba o ultima discutie pe aceasta tema cu presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, l-a criticat pe seful statului, dupa ce acesta a afirmat ca majorarea pensiilor si salariilor este o pacaleala, spunand ca romanii stiu de fapt ce masuri au luat PNL si PDL atunci cand au avut guvernarea si vad realitatile de azi.