Lia Olguța Vasilescu: În ciuda celor care fac fake news, iată dovada! ”In ciuda celor care fac fake news si fotografiaza in unghiul unde nu se afla utilaje sau oameni, in santierul de pe Drumul expres Craiova- Pitesti chiar se lucreaza. Dimineata la ora 8 eram in santier. Erau cateva utilaje. Restul incarcau materiale si erau pe drum. Voi posta mai multe fotografii pe parcursul zilei cu lucrarile care deja demareaza”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor va aloca din bugetul propriu 7 milioane de lei pentru continuarea exproprierilor in vederea continuarii lucrarilor la drumul expres Craiova - Pitești, tronson 2. Potrivit proiectului...

- "A inceput, azi, constructia Drumului Expres in regim de autostrada Pitesti -Craiova. Un drum asteptat ani de zile si care va contribui decisiv la dezvoltarea Baniei. Multumiri Liviu Dragnea, Razvan Cuc si Claudiu Manda! Dupa ce am fost mintiti de multi ministri ai transporturilor, ani de-a randul,…

- Klaus Iohannis se afla, marți, la Craiova, unde iși lanseaza cea de-a treia carte. In Banie, președintele nu a ratat ocazia de a-i ironiza pe Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu. Senatorul PSD a declarat, luni, ca in doar cateva zile urmeaza sa lucrarile la drumul expres Craiova - Pitesti.”In…

- PSD se mobilizeaza. Circa 40.000 de membri si simpatizanti PSD sunt asteptati sa participe la mitingul pe care PSD il organizeaza vineri, in centrul Craiovei. "Ne vedem maine la miting, in Craiova. Vom fi peste 40.000 de oameni", a scris Claudiu Manda pe pagina sa de Facebook. Potrivit celor declarate…

- Vineri, 5 aprilie a.c., la Consiliul Județean Argeș a avut loc o intalnire de lucru privind Drumul expres Craiova – Pitești – Tronsonul 4. La discuțiii au participat reprezentanții C.N.A.I.R., respectiv Emil Rusoiu – ...

- „In acest weekend are loc, la Herculane, intrunirea președinților și secretarilor celor 170 de organizații locale ale PSD CRAIOVA, a biroului permanent și consilierilor locali Craiova, in vederea stabilirii strategiei de campanie pentru alegerile europarlamentare”, a scris, sambata, 16 martie, Lia…

- "Astazi (duminica n.r.), am participat la Conferinta de alegeri a PSD Gorj. Felicitari noii echipe de conducere alese si presedintelui Mihai Weber! Oltenia intra in campanie electorala! Oltenii vor realizarea drumurilor expres Pitesti - Craiova si Craiova - Targu Jiu, in a caror realizare voi avea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca drumurile expres Targu-Jiu - Craiova si Craiova - Pitesti si cel pana la Resita se vor face, el adaugand ca ministrul Transporturilor trebuie sa auda ca "mai sunt cativa derbedei securisti in unele ministere care blocheaza" astfel de investitii. "Se…