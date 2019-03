Stiri pe aceeasi tema

- Respinsa de mai multe ori de Klaus Iohannis pentru funcția de ministru al Transporturilor și mai apoi al Dezvoltarii, Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii in Guvernul Dancila, va primi o noua funcție.Conform anunțului facut, astazi, de Liviu Dragnea, Lia Olguța Vasilescu, va fi consilier…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu va fi premier al consilierului Viorica Dancila, informeaza Digi24.ro. . Anuntul a fost facut de presedintele PSD, Liviu Dragnea.Reamintim ca, Lia Olguta Vasilescu a fost refuzata de presedintele Klaus Iohannis atat pentru functia de ministru al Transporturilor,…

- Lia Olguta Vasilescu, refuzata de Klaus Iohannis pentru functia de ministru al Dezvoltarii, a anuntat ca il va da in judecata pe seful statului. Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu considera ca seful statului nu are dreptate si il ameninta ca ii va face plangere penala pentru abuz in serviciu.…

- PSD l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis ca n-a avut nimic de obiectat atunci cand a numit-o pe Lia Olguta Vasilescu ministru al Muncii, in toate cele trei guverne PSD-ALDE, insa a respins-o ca ministru al Dezvoltarii. Comparatia invocata de PSD nu se sustine. Potrivit Constitutiei, presedintele…

- Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca ii face plangere penala presedintelui Klaus Iohannis, pentru abuz in serviciu, dupa refuzul de a o numi in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale. Seful statului are, potrivit Constitutiei, imunitate, astfel ca, pentru fapte penale de drept comun, raspunde dupa…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului din 25 ianuarie 2019.Inaintea ședinței, premierul Viorica Dancila l-a criticat violent pe Klaus Iohannis, caruia i-a cerut sa respecte Constituția și deciziile CCR și sa…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, spune ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa puna "stop" si sa accepte propunerile pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor - Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici. Ea il acuza pe seful statului de "urzurparea drepturilor premierului Viorica…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca va refuza si noile propuneri de ministri, respectiv Lia Olguta Vasilescu pentru portofoliul Dezvoltarii si Mircea Draghici la ministerul Transporturilor. ”Aceste doua propuneri vor fi refuzate in cursul acestei saptamani. Motivele o sa le cititi cand o…