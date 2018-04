Stiri pe aceeasi tema

- "Va pot spune ca, din punct de vedere constitutional, presedintele a procedat absolut corect. In Constitutie are dreptul sa cheme Guvernul la consultari sau sa se duca in sedinta de Guvern. A preferat varianta chemarii Guvernului la consultari pe o chestiune punctuala. Cred ca a procedat foarte bine,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, vine cu acuzatii dure la adresa presedintelui Klaus Iohannis, dupa aparitia unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, in urma discutiilor purtate la Cotroceni.Citeste si: Avertisment DUR de la Iohannis! Seful statului a ATENTIONAT Guvernul…

- A fost o intalnire cu scantei, la care a participat premierul Viorica Dancila și Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Discutiile s-au incheiat cu un comunicat de la Cotroceni, in care Administratia Prezidentiala a sustinut ca Iohannis le-a apostrofat pe cele doua pentru modul in care au evoluat…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a convocat la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii Lia Vasilescu. Intalnirea a inceput la ora 12 si s-a incheiat dupa mai putin de o ora. Presedintele Klaus Iohannis le-a spus celor doua, la inceputul intalnirii, ca exista nemultumiri din partea salariatilor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marti, 3 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, prim-ministru, si cu Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale. Intalnirea a avut loc la solicitarea Presedintelui Klaus Iohannis de a discuta, la finalul primului trimestru,…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul muncii Lia Olguta Vasilescu s-au intalnit, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis pentru explicatii privind Legea salarizarii si efectele ei. Intalnirea a avut loc la solicitarea șefului statului de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, marti, premierului Viorica Dancila si ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, clarificari cu privire la legea salarizarii, aratand ca exista categorii de angajati nemultumiti si manifestari sindicale. "Am dorit, aşa cum am convenit împreună,…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, este in desfașurare, la aceasta ora, la Palatul Victoria.„O discutie larga pe tema salarizarii, lucrurile au evoluat si dupa un timp cred ca putem trage primele concluzii. Pe…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a inceput, la aceasta ora, la Palatul Victoria. Viorica Dancila afirma ca discutiile cu seful statului vor avea ca tema salarizarea si bugetul. Ea a admis, marti, raspunzand unei intrebari…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat ca astazi se va intalni cu Klaus Iohannis la Cotroceni pentru o discutie legata de aplicarea Legii salarizarii unitare si efectele sale. Premierul a spus ca a vorbit cu Klaus Iohannis despre aceasta intalnire la ședința CSAT, urmand sa fie stabilita doar data.„Discuțiile…

- Premierul Viorica Dancila vine, marți, in fața Parlamentului, la “Ora prim-ministrului”. Șefa Executivului a fost invitata de Opoziție, in urma cu doua saptamani, sa prezinte situația bugetara a țarii dar și cum ”se cheltuiesc banii romanilor” din creșterea economica. Biroul permanent al Camerei Deputatilor…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost convocate marti, la Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Tema discutiei: revolutia fiscala a PSD, care a dus la diminuarea unor salarii din sistemul bugetar si a pensiilor private. Intalnirea va avea loc la ora 12.00.

- Viorica Dancila și Lia Olguța Vasilescu au fost chemate la Cotroceni. Premierul și ministrul Muncii se intalnesc marți cu președintele Klaus Iohannis, pentru a vorbi despre problemele bugetare. Potrivit unor surse oficiale, discutiile presedintelui cu premierul ar viza probleme bugetare. Recent, președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis are programata, marti, la ora 12.00, intalnire cu Viorica Dancila, prim-ministru, și cu Lia-Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, potrivit agendei publicate de Administratia Prezidentiala. Tema discutiilor va fi legea salarizarii, a anuntat RomnaniaTV.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de telemunca, anunta Administratia Prezidentiala. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anuntase ca adoptarea proiectului de lege privind reglementarea activitatii de telemunca permite oricarei…

- Ajunsa la Cotroceni in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului a fost retrimisa, miercuri, Parlamentului. Cererea de reexaminare a actului normativ in cauza a fost adresata de Klaus Iohannis presedintelui Senatului,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 6 martie, decretele pentru mai multe legi, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Scandalul din jurul sefei DNA, sub lupa unui sef din Tribunalul Bucuresti: 'Eu AS FI PLECAT de mult din functia de conducere...'…

- Mai ascutita decat lupta de clasa, confruntarea directa dintre puterea executiva si legislativa pe de o parte si ministerul public, respectiv Parchetul General si DNA, percepute ca interfete ale Justitiei, nu are nicio sansa sa fie depasita. Falia aparuta la varful puterilor separate se extinde pana…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, dupa o intalnire cu reprezentantii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, ca proiectul Legii pensiilor este finalizat, iar in prezent se fac simulari pe trei formule de...

- Lia Olguta Vasilescu: Proiectul legii pensiilor este finalizat. Facem simulari Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, dupa o intalnire cu reprezentantii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, ca proiectul Legii pensiilor este finalizat, iar in prezent se fac simulari pe trei…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, dupa o intalnire cu reprezentantii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, ca proiectul Legii pensiilor este finalizat, iar in prezent se fac simulari pe trei formule de calcul.

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, este de parere ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a mers pe post de "chibit" la intalnirea sefului statului Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila. Citește și: Gabriela Firea, prima masura MAJORA pentru decongestionarea traficului: Primaria Capitalei…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Presedintele Romaniei a avut o declaratie vizand "scandalul din Justitie" Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Avem - oare a câta oara? - un scandal în spatiul public si cred ca de data aceasta, destul de multa lume se asteapta sa…

- Am trecut prea repede peste un moment politic important al inceputului de an. Intalnirea de la Cotroceni dintre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD, Liviu Dragnea. Discutia dintre cei doi a avut loc dupa investirea Guvernului Dancila si inaintea vizitei presedintelui Romaniei la Bruxelles.

- Am trecut prea repede peste un moment politic important al inceputului de an. Intalnirea de la Cotroceni dintre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD, Liviu Dragnea. Discutia dintre cei doi a avut loc dupa investirea guvernului Dancila si inaintea vizitei presedintelui Romaniei la Bruxelles, scrie…

- Am trecut prea repede peste un moment politic important al inceputului de an. Intalnirea de la Cotroceni dintre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD, Liviu Dragnea. Discutia dintre cei doi a avut loc dupa investirea guvernului Dancila si inaintea vizitei presedintelui Romaniei la Bruxelles.

- Salariul președintelui Klaus Iohannis a fost un subiect de discuție de mare anvergura in ultima perioada in Romania. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu l-a luat ca reper maxim, motivand ca salariul acestuia nu poate fi depașit de alte salarii, anunța bugetul.ro

- Salariul președintelui Klaus Iohannis a fost un subiect de discuție de mare anvergura in ultima perioada. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu l-a luat ca reper maxim, motivand ca salariul acestuia nu poate fi depașit de alte salarii.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca se lucreaza la o reorganizare a Casei de Pensii pe fondul adoptarii legii de pensii, motivand ca recalcularea nu este posibila cu actualul numar de functionari, potrivit Romania TV. Ma uit la televizor si vad in fiecare zi o noua varianta a legii…

- Lia Olguța Vasilescu a declarat ca salariile grefierilor au scazut pentru ca au fost calculate greșit. Vinovați pentru scaderi sunt cei de la Resurse Umane, spune ministrul. Ministrul Muncii, dupa discuțiile cu reprezentanții grefierilor a precizat ca salariile mai mici au fost cauzate de niște calcule…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.Dragnea sare in APARAREA lui Iohannis: Ce spune…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. De scaderile salariale vor fi afectați anumite categorii de bugetari. Unul dintre cei care vor avea salariul taiat este președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu , a anuntat faptul ca salariile mai multor bugetari vor urma sa scada procentual de la 10 pana la 40%. Aceasta a tinut sa precizeze ca afectati de decizie vor fi doar bugetarii cu ventirui foarte mari, printre ei aflandu-se si presedintele tarii Klaus Iohannis. …

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Lia Olguța Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 și 40%. A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. "Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca 60% dintre bugetari, cei care se aflau la baza piramidei salariale, aveau salarii intre cel minim și 4.000 de lei. La jumatatea piramidei, erau 37% dintre salariații, cu salarii intre 4.000 și 7.000 de lei, iar ”in varful piramidei situația scapase totalmente de…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- Ce avere are Viorica Dancila: Caștiga peste 70.000 de euro, anual, de la Parlamentul European, are peste 60.000 de euro și 17.000 de dolari in conturi. Aceasat a facut și doua donații Partidului Social Democrat, una de 20.000 de lei, in perioada ianuarie-octombrie 2016, și una de 40.000 de lei, in mai…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta CEx PSD, ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa numeasca al treilea premier social-democrat, atunci se va trece la suspendarea acestuia, pe motiv ca nu respecta Constitutia. 0 0 0 0 0 0

- Dupa ce demisia lui Mihai Tudose ajunge astazi oficial la Administratia Prezidentiala, PSD va merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor pentru a arata ca detine majoritatea parlamentara care sa sustina un nou premier. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, iar daca presedintele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, recunoaste ca PSD ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru propus de actuala majoritate parlamentara, scrie adevarul.ro "Mergem…

- PSD decide cine va fi noua propunere de premier; Dragnea spune ca nu se va mai implica de data aceasta in alegerea noului șef sl Executivului, pentru ca nu a avut noroc cu primele doua nume, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Nu vom pleca de aici pana nu iese fum alb”, a menționat președintele PSD, luni…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara.Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR…

- Primul om in stat a semnat, in aceasta a treia zi a saptamanii, decretele de promulgare a Legii bugetului de stat si, respectiv, a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Un anunt in acest sens a fost facut, dinspre Cotroceni, in prima parte a zilei, prin intermediul unui scurt comunicat,…