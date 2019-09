Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul depune plangere penala impotriva lui Iohannis. Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila, in Comitetul executiv al PSD. Ea a precizat si motivul: seful statului a declarat ca Executivul este corupt.

- Avocatul familiei Luizei Melencu a anuntat marti, 27 august 2019, ca a depus o plangere penala pe numele sotiei lui Gheorghe Dinca, dupa ce s-au constatat mai multe inadvertente in declaratii, in urma coroborarii cu alte probe adunate in dosar.

- Institutul de Medicina Legala va fi verificat de Corpul de Control dupa ce a anuntat ca va relua analizele ADN in cazul crimelor din Caracal, scrie Antena 3. Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, a...

- PSD a anuntat, marti, ca va depune o plangere penala impotriva liberalilor care acuza guvernul PSD-ALDE ca a masluit rectificarea bugetara si ca a furat 10- din PIB in ultimii doi ani si jumatate. Social-democratii sustin ca aceste afirmatii sunt false si pun in pericol securitatea nationala. „PSD condamna…

- "PSD condamna modul in care PNL dezinformeaza in mod conștient populația cu privire la rectificarea bugetara. Declarațiile din ultima perioada ale unor lideri PNL care acuza Guvernul ca ar fi „falsificat" datele financiare și ca ar fi „furat 10% din PIB" sunt de o gravitate deosebita și intra sub…

- PSD reacționeaza, printr-un comunicat ofcial de presa, la acuzațiile PNL ca ar fi masluit rectificarea bugetara și ar fi furat 10% din PIB in ultimii doi ani și jumatate. Cei de la PSD ii acuza pe senatorul Florin Cițu și europarlamentarul Rareș Bogdan ca pun in pericol securitatea naționala prin…

- O serie de inregistrari cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc și fostul șef al CFR Calatori, Iosif Szentes, au aparut in presa. Cuc a explicat ca este extrem de deranjat ca s-a incercat un șantaj impotriva sa și va depune plangere penala impotriva lui Szentes.Citește și: Inregistrare difuzata…

- Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, la Antena3, ca guvernul actual garanteaza ca va aplica noua lege a pensiilor și ca exista banii necesari. Potrivit fostului ministru al Muncii, punctul de pensie va ajunge la 1.871 lei."Pensiile se dubleaza in interiorul mandatului nostru, nu așa cum…