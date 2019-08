Lia Olguța Vasilescu, după decizia ALDE: Mi-aş dori retragerea în Opoziţie! "Comitetul Executiv PSD a decis azi ramanerea la guvernare, chiar daca ALDE ne-a lasat fara majoritate parlamentara. Judecand simplist, mi-as dori retragerea in opozitie: e comod, faci zilnic exercitii de dictie si filosofie, nu dai socoteala nimanui ca doar nu esti la putere si e suficient sa ii critici pe altii, ca sa nu mai vorbesc ca nu dai nici cu subsemnatul, caci stim cu totii ca nicio fapta buna nu ramane nepedepsita si, in plus, nu mai esti tinta vie. Dupa ce am pierdut alegerile europarlamentare, le-am spus unor lideri de sindicat (deja ingrijorati ca vin taierile si recunoscand,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

