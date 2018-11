Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca in sistemul bugetar se va aplica incepand de anul viitor cresterea de 25% prevazuta in Legea salarizarii, infirmand, totodata, o inghetare a salariilor conform documentului transmis Comisiei Europene. "A fost o discutie la nivelul…

- Se pregatește Guvernul Dancila 2! Deja se vehiculeaza, pe surse, numele celor care pleaca din actualul Guvern Dancila. Conform surselor, Ministrul Muncii,Lia Olguța Vasilescu, pare sa fie pe lista celor remaniați. Și Nicolae Badalau pare sa aiba zilele numarate in funcția e vicepremier. Momentan, nu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, miercuri, la Antena 3, ca șansele ca cei gruparea il contesta pe Liviu Dragnea sa caștige lupta din partid sunt foarte mici, precizand insa ca exista o posibilitate foarte mare ca PSD sa piarda guvernarea și alianța.Intrebata care sunt șansele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus, marți seara, ca executivul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate ”plați necesare și urgente”, iar avizul CSAT este unul consultativ. Ea a mai menționat ca decizia va aparține juriștilor, care discuta pentru a…

- Toate posturile de stiri transmit imagini de la mitingul Diasporei, insa fiecare trateaza diferit ciocnirile violente dintre fortele de ordine si protestatari. Daca Realitatea TV vorbeste despre „lacrimi si sange in fata Guvernului”, Romania TV revine cu „alerta maxima”, in timp ce Antena 3 insista…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…