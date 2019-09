Stiri pe aceeasi tema

- Dana Garbovan, care si-a inaintat Sectiei de judecatori demisia sa din magistratura, fiind propusa de Viorica Dancila pentru postul de ministru al Justitiei in locul Anei Birchall, anunta ca isi retrage demisia din magistratura. Dana Garbovan a scris pe pagina sa de Facebook ca a luat act de decizia…

- Judecatorul Cristi Danilet a ironizat miercuri seara decizia Danei Girbovan de a-si retrage demisia din magistratura, in contextul in care cu cateva ore mai devreme presedintele Klaus Iohannis anunta ca refuza sa o numeasca in postul de ministrul al Justitiei. Danilet a declarat ca „cred ca este vorba…

- Președintele USR, Dan Barna, i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa nu accepte propunerea premierului Viorica Dancila pentru postul de ministru al Justiției, judecatoarea Dana Girbovan. Barna susține ca aceasta a fost un susținator al reformei din justiție inițiate de Liviu Dragnea și Florin Iordache…

- "Autoritațile de la București tocmai au primit nota doi de la GRECO dupa ce Romania a implementat o singura recomandare din cele cinci formulate de experții GRECO in raportul ad-hoc de anul trecut. Ca urmare a publicarii raportului GRECO - sub presiune publica, nu pentru ca actualul Guvern…