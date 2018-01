Stiri pe aceeasi tema

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020”, a spus ministrul Muncii. Ea a precizat: „In 2016 am avut un buget de cheltuieli salariale de 58 de miliarde de lei. In anul…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a confirmat luni ca legea salarizarii va aduce o crestere neta de numai 4% a salariilor pentru bugetari, informeaza Adevarul.„Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori,…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, potrivit Mediafax."Este de-a dreptul revoltator,…

- FSLI: Secretare si soferi din primarii, platiti mai bine decat profesorii Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat “secretarele sau soferii din primarii,…

- „Intr-un scenariu optimist, sectorul tech romanesc va depasi ponderea de 10% din PIB si o productivitate de cel putin 80.000 euro per om (fata de de 45.000 euro in prezent).“ Exporturile de servicii ale Romaniei au cumulat 17 miliarde de euro in primele zece luni ale anului trecut, in…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- Cadrele didactice titulare din Vrancea nu vor mai putea ține blocate posturile cu anii, pentru ca un proiect de lege aflat in Parlamentul Romaniei ar urma sa interzica acest lucru. Astfel, parlamentarii vor sa interzica prin lege unitaților de invațamant sa mai țina blocate posturile unor titulari care…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Anul 2017, care sta sa se incheie, a stat sub semnul inventarii de noi taxe de catre Guvern, care a renunțat ulterior la unele dintre aceste, dar a menținut altele care au dat peste cap viața tuturor romanilor, potrivit unei analize Libertatea. Anul a inceput sub semnul eliminarii a 102 taxe, dar și…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca valabilitatea pasapoartelor ar putea sa fie de 10 ani. Termenul de valabilitate al pasapoartelor simple electronice ar putea sa fie de 10 ani pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, iar pentru persoanele intre 12 si…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat vineri la Parlament ca structurile MAI sunt profesioniste si nu considera, ca atare, ca politistii sunt incompetenti, el comentand astfel un mesaj publicat pe Facebook de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, retras ulterior, din care reiesea…

- In ultimii cinci ani, peste 100 de zboruri au fost intarziate in perioada Craciunului și a Revelionului, mai bine de 6.800 de pasageri romani avand de suferit din cauza intarzierilor. Zilele de 22 și 23 decembrie 2016, respectiv 6 ianuarie 2017, au fost cele mai aglomerate pe principalele aeroporturi…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 20 decembrie 2017: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului politic si de cooperare intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Cuba, pe de alta…

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 11,1% fata de aceeasi perioada din anul anterior, pana la 142.300 de unitati, cifra in interiorul careia autoturismele au consemnat un salt de 14,1%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…

- Intr-un clip video aparut pe rețelele de socializare și distribuit de social-democrați explica necesitatea schimbarilor aduse Codului de procedura penala folosind crima de la metrou. Inregistrarea ii face “incompetenți” pe polițiști și sugereaza ca aceștia nu cauta adevarații infractori ci doar incearca…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- In timpul funeraliilor Regelui Mihai este folosita o copie a Coroanei de Otel, cea originala fiind cea purtata pentru prima data de regele Carol I. Replica face parte din colectia Muzeului National Peles, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX directorul Muzeului de Istorie a Romaniei din Bucuresti…

- Inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) vor analiza, in perioada urmatoare, promotiile comerciantilor pentru a vedea daca scumpirile de la raft sunt sau nu motivate, a declarat, miercuri, presedintele institutiei, Bogdan Marcel Pandelica. "In privinta preturilor,…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, se arata intr-un comunicat al Executivului. Astfel, se dorește creșterea salariului minim brut pe țara la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Proiectul bugetului…

- "In privinta preturilor, asteptam pozitia Consiliului Concurentei in raportul pe care il vor intocmi. ANPC poate avea o pozitie pe culoarul sau de atributii si competente daca a existat sau exista o scumpire fara motivatie pe promotiile facute in perioada urmatoare. Aici poate sa fie o practica inselatoare…

- Firmele cer deschiderea granițelor pentru muncitorii straini, insa aceștia vor trebui platiți cu salariul mediu, respectiv cu peste 3.000 de lei pe luna, potrivit unei directive europene, și ar fi mult mai bine ca firmele sa angajeze muncitori romani, cu ajutorul banilor europeni și al programelor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, si ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, impreuna cu europarlamentarul Viorica Dancila, au participat vineri la o dezbatere cu tema „Dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonelor rurale din Romania”, organizata…

- In cei peste 50 de ani de activitate grupul artistic a caștigat o mare experiența de scena, prin participarea la foarte multe evenimente interne sau internaționale. (www.ansambluldoina.blogspot.ro) CASA DE CULTURA A STUDENȚILOR BUCUREȘTI www.ccs.ro Casa de Cultura a Studenților…

- Industria de leasing financiar a inregistrat in primele noua luni din acest an o crestere de 14% a bunurilor finantate, respectiv 7,627 miliarde de lei (1,7 miliarde de euro), a declarat marti Bogdan Speteanu, presedintele Asociatiei Societatilor Financiare - ALB Romania, potrivit Agerpres.

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, duminica, pe Facebook, ca liderii PSD "nu au inteles nimic" din demisia europarlamentarului Sorin Moisa, afirmand ca atacul "furibund" al acestora arata teama de "oameni cinstiti, curati, profesionisti, care nu pot fi atacati altfel decat cu invective".…

- Directorul general al eMAG, cel mai mare retailer online din România, Iulian Stanciu, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presa, ca prețurile produselor comerciate de ei va crește în perioada urmaroare.Conform acestuia, majorarea prețurilor vine în contextul…

- Banca Transilvania va derula in perioada 14 noiembrie-31 decembrie un proces de rascumparare a maxim 15 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor Hotararii AGEA din data de 26.04.2017, respectiv…

- Banca Transilvania a anuntat luni seara pe bursa rezultatele financiare la 9 luni din 2017, care indica un profit net de 780 de milioane de lei, in crestere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut. Banca, numarul doi in Romania, a ajuns la active de 54,9 miliarde de lei, cu o solvabilitate…

- "In perioada ianuarie — septembrie 2017 contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 4,191 miliarde de euro, comparativ cu 2,885 miliarde de euro in perioada ianuarie — septembrie 2016. In structura, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,7 miliarde de euro, balanța…

- 'Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei si contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogati si cei mai saraci romani, insa cresterea sa ulterioara ar trebui sa reflecte cresteri ale productivitatii muncii, care in multe domenii se…

- Legea salarizarii majoreaza salariile! Asta spun cei din PSD, numai ca sunt contraziși chiar de catre un ministrul. Titularul de la Ministerul Fondurilor Europene, Marius Nica, a declarat, la Romania TV, ca legea salarizarii are si influente negative in ceea ce priveste personalul din cadrul ministerului."Personalul…

- "Noi ne-am asigurat ca din cauza acestui nou Cod Fiscal salariile nete nu au cum sa scada. Daca vor scadea inseamna ca este fix doar vina angajatorului, care doreste sa ia din banii angajatului, care i se cuvin lui, dar angajatorul, anul viitor, va avea aceeasi cheltuiala salariala pe care o are…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat ca Dumitru Iliescu, fostul sef SPP, a afirmat in fata comisiei ca din cunostintele sale se mai pregateste un dosar care sa vizeze membri ai Executivului, nominalizand ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Spunea ca avea cunostinta ca se va…

- Ministerul Dezvoltarii a pus pe site in dezbatere publica proiectul de hotarare care defineste categoriile de bugetari care vor beneficia de sporuri pentru conditii de munca periculoase/vatamatoare/deosebit de periculoase. Potrivit HotNews.ro, sporurile merg pana la 75% din salariul de baza, ...

- Legea salarizarii ar putea fi amendata astfel incat salariile nete ale bugetarilor sa creasca cu numai 5%, in cazul in care Guvernul va alege sa modifice Codul Fiscal, prin trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Coalitia PSD-ALDE va discuta astazi daca aplica acest scenariu sau daca renunta…

- O romanca susține ca l-a vazut și a vorbit cu Liviu Dragnea, pe aeroportul din Viena in ziua protestelor. Femeia a publicat și o poza in care președintele PSD sta pe un scaun in sala de așteptare. „PASSENGER DRAGNEA. Suntem in aeroportul din Viena, colegi de avion cu Dragnea insuși. Am crezut ca e coincidența…

- Bernadette Szocs s-a calificat in finala turneului T2 Asia-Pacific Table Tennis League (T2APAC), competiție dotata cu premii in valoare de 1.750.000 de dolari. Berni, campioana europeana cu naționala feminina a Romaniei, va juca in perioada 7-9 decembrie atat in finala pe echipe, cat și la simplu. Jucatoarea…

- Prețurile apartamentelor din intreaga țara au suferit o creștere vertiginoasa și par ca nu vor stagna aici, piețele locale din unele orașe ajungand la un pas de supraincalzire, in opinia experților in domeniul imobiliar. Pe parcursul ultimului an, la nivel național, prețul solicitat de proprietari…

- Interesul investitorilor straini pentru Romania este in creștere, țara avand un potențial semnificativ de dezvoltare in perioada urmatoare, a declarat Nadia Crișan, senior vicepresident International Government Relations și managing director McGuireWoods Romania, conform unui comunicat de presa remis,…

- ♦ Indicele BET a scazut ieri la minimul din februarie 2017 incoace ♦ Indicele a inchis ieri in coborare cu 0,16% si a marcat astfel a noua sedinta consecutiva de scadere ♦ In primele doua luni de toamna, Europa a crescut considerabil, Romania a pierdut 2,5%.