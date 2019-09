"De astazi cresc din nou pensiile din sistemul public si vor veni marite chiar de luna aceasta, nu de luna viitoare, asa cum eronat am citit pe unele site-uri. In primul rand, avem cresterea punctului de pensie cu 15 la suta, fata de luna precedenta, fiind si prima majorare care se face pe noua lege a pensiilor. De la inceputul guvernarii punctul de pensie a crescut cu 45 la suta, de la 871 lei in 2016 la 1265 lei, de astazi. Prima majorare a fost in ianuarie 2017 cand am aplicat doar rata inflatiei si 50 la suta din cresterea reala a salariului mediu brut, cat era obligatoriu pe vechea lege.