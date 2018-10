Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat, joi, ca ar putea declansa procedura de sanctionare a Austriei, dupa ce Parlamentul de la Viena a adoptat un proiect de lege controversat care prevede reducerea alocatiilor copiilor imigrantilor din tari est-europene.Parlamentul de la Viena a adoptat miercuri…

- Corina Crețu a reacționat, cu puțin timp in urma, dupa ce Darius Vallcov a aratat diferența intre costurile proiectarii și construcției unui spital in Romania și cele recomandate de instituții ale Uniunii Europene. "Romania a propus utilizarea a 300 de milioane de euro" In legatura…

- Posibila modificare a modalitatii de indexarea a alocatiilor copiilor imigrantilor din Austria, implicit cei romani, a fost subiect de discutie intre ministrul Lia Olguta Vasilescu si comisarul european pentru Afaceri Sociale. In cazul in care trece o asemenea masura, nu ar fi exclus sa se ajunga la…

- Polonia sfideaza iar Bruxelles-ul. Presedintele Andrei Duda a numit 27 de judecatori la Curtea Suprema, in conditiile in care Polonia a fost data in judecata de catre Comisia Europeana tocmai din aceasta cauza.

- Guvernele fostelor state comuniste se vor confrunta cu presiuni bugetare tot mai mari de la Bruxelles daca nu respecta independenta justitiei, a declarat luni agentiei Reuters slovacul Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, care incearca sa devina candidatul fortelor de centru-stanga…

- România risca amenzi uriașe pentru neintroducerea în legislația naționala a prevederilor dintr-o directiva europeana referitoare la spalarea banilor, dar Guvernul cerea în august 2018 un nou ragaz de la Comisia Europeana.

- Gunther Oettinger a afirmat ca proiectul european este in pericol din cauza oponenților sai din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene. "In opinia mea, proiectul este in pericol de moarte", a declarat el, marți seara, intr-un eveniment organizat de Asociația federala a serviciilor de…

- Politica de coeziune a Uniunii Europene trebuie sa ramana, in opinia popularilor europeni, principalul instrument de investiții al Uniunii Europene, in pofida reducerii efectuate in noul Cadrul Financiar Multianual. Politica de coeziune a Uniunii Europene va fi finanțata cu 7% mai puțin in perioada…