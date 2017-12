Lia Olguța Vasilescu, atac la premier. Pensii și salarii, creșteri și tăieri în 2018 Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor avem in plan și adoptarea legii pensiilor care a suferit o amanare anul acesta. - Nu scade nicio pensie, dar cei cu pensii speciale vor alege una dintre ele. Cei care sunt in aceasta situație vor trebuie sa opteze pentru o pensie pe care o doresc, probabil pe cea mai mare. - Punctul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus duminica, la Antena 3, ca premierului Mihai Tudose i s-a dat o libertate mare pentru punerea în aplicare a programului de guvernare. ”I s-a dat o foarte mare libertate premierului în ce privește aplicarea programului de guvernare…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, vineri, ca „scamatorul de Teleorman" Liviu Dragnea minte electoratul și ca romanii nu au trait mai bine in 2017, programul de guvernare PSD-ALDE fiind „o mare inșelatorie".

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca in luna ianuarie se va face o analiza in coalitie in legatura cu o posibila restructurare a Guvernului. "Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament.…

- Seful PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Antena 3, ca nu intelege motivul nemultumirilor exprimate in spatiul public cu privire la Legea Salarizarii, argumentand ca programul de guvernare este pe plus si ca salariile vor creste.

- „Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai puțin tari. Cand faci lucruri bune si ajungi sa fii lovit.. a fost un an in care am adoptat masuri bune”, a declarat Dragnea la Antena 3. Dragnea a explicat…

- 'Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt si chestiuni practice, toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorul si personalul…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat ca punctul de pensie va creste incepand cu anul viitor cu 10%. Fondul pentru plata pensiilor din sistemul public este de 60.859.042 lei, adica 6,7% din PIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor s-a avut in vedere o pensie medie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anunțat ca punctul de pensie va crește incepand cu anul viitor cu 10%. Fondul pentru plata pensiilor din sistemul public este de 60.859.042 lei, adica 6,7% din PIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor s-a avut in vedere o pensie medie…

- "Avem bani de pensii, s-a tot spus ca se termina banii in septembrie, si apoi in octombrie, noiembrie si tot asa. Acum au intrat cu zvonurile pentru anul viitor. Avem buget, nu se pune problema, e o scadere la ministerul Muncii, dar e datorata scaderii deficitului. Anul acesta am avut si l-am redus…

- Scandal in Parlament. Opozitia contesta comunicatul dat ieri de sefii celor doua camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca raspuns la criticile venite de la Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarea legilor justitiei.

- Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a dat sigurari luni ca nu vor fi probleme cu salariile și pensiile anul viitor. „Motivul acestei Hotarari de Guvern nu a fost altul decat faptul ca ea trebuie sa stea o anumita perioada pe site in dezbatere publica. Din cate știu, s-a cerut transparența.…

- ”De luni de zile aștept o hartie din partea PSD prin care sa se spuna ca am fost exclus.” a afirmat Catalin Ivan, la Antena 3. Europarlamentarul a mai spus ca ”daca mai mulți lideri de partid nu sunt de acord cu direcția in care merge partidul, pot propune la congres altceva” și ”cu cat conducerea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, la Antena 3, ca legea pensiilor este in lucru si ca "poate" va fi gata anul viitor, fiind "cea mai grea lege pe care o poate avea Romania, dar ca din 2018 punctul de pensie va creste cu 10%, potrivit news.ro. Intrebat despre legea pensiilor, promisa de PSD…

- "Legea pensiilor este in lucru, poate va fi gata la anul, sa vedem apoi cat dureaza implementarea si in ce ordine va fi implementata din punct de vedere al beneficiarilor, fiindca va fi foarte greu de procesat milioane de dosare”, a declarat premierul Mihai Tudose, la Antena 3.El a spus…

- Fostul premier, Victor Ponta, e in razboi total cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a anuntat legile pe care vrea sa le blocheze in Parlament: TVA Split si trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Ponta nu vrea insa sa voteze motiunea…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu noi acuzații explozive. Potrivit acestuia, intre șeful PSD, Liviu Dragnea, și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar exista o ințelegere tacita.„Cei anti-DNA vin și ma intreaba: Domne, dar Dragnea de un an de zile, in afara de vorbit la Antena 3, televiziunea…

- Jurnalistul Razvan Savaliuc a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea și despre modul în care a acționat DNA. „În societate, opinia publica e divizata. (...) Daca…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, aseara, la Antena3, ca transferul contributiilor de la angajator la angajat nu a fost o masura luata pentru a crește salariile romanilor. „Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat a fost cea mai buna soluție pe care am putut sa…

- Este vorba de perioada 2010-2012, cand presedinte de Consiliu Judetean era Liviu Dragnea. Pana acum, zeci de functionari de la prefectura Teleorman au fost audiati la inceputul saptamanii de DNA. Liviu Dragnea se va prezenta, la Direcția Naționala Anticorupție, luni. Ingrid Mocanu, fost director…

- Mutarea CAS contributia la pensii si CASS contributia la sanatate de la angajator la angajat, de anul viitor, va schimba total impozitarea salarizarii. Mai exact, salariul brut de astazi va suporta o povara fiscala mai mare, micsorand netul. De anul viitor, contributiile sociale vor fi datorate exclusiv…

- Guvernul nu va introduce in Codul fiscal nicio prevedere care sa-i oblige pe patroni sa nu scada salariile nete, dupa ce plata contributiilor va trece de la angajator la angajat, spune ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Potrivit ministrului Muncii, acest lucru nu va fi necesar, pentru…

- Pensiile private din pilonul II vor fi mai mici la batranete pentru ca de la anul contributiile vor fi mai mici. Masura de reducerea a cotizatiilor pentru 7 milioane de romani face parte din revolutia fiscala, anuntata recent de Guvern si este una extrem de controversata. Desi oficialii au declarat…

- Ministrul Muncii da asigurari ca pensiile si salariile nu vor scadea. Lia Olguța Vasilescu a explicat, aseara, in cadrul emisiunii „Subiectiv", de la Antena 3, masurile pe care Guvernul Tudose...

- Autoritațile insista ca toate salariile in Romania vor crește și dau asigurari in același timp ca Noua Lege a pensiilor, care ar urma sa corecteze inechitațile din sistem, este aproape de finalizare.A fost identificat primul suspect in cazul dublului asasinat din Dambovița „Noi trebuia…

- Dupa ce Victor Ponta a acuzat Guvernul ca adopta prea multe masuri de relaxare fiscala si prea multe cresteri de salarii si pensii, Lia Olguta Vasilescu ii aminteste fostului premier ca a avut parte de acelasi tratament la momentul adoptarii Codului Fiscal din 2015."In momentul in care guvernul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, vorbește în emisiunea „Subiectiv”, de la Antena 3, despre reacția lui Victor Ponta referitoare la pachetul de masuri adoptat de Executiv. „E o nebunie, un dezastru, un dezmat, o orgie fiscal-bugetara care nu are nicio legatura…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit în emisiunea „Subiectiv”, de la Antena 3, despre legea pensiilor și legea salarizarii. Întrebata de ce s-a amânat legea pensiilor, Olguța Vasilescu a spus ca „Noi trebuia sa avem aceasta lege la 1 octombrie…

- "Anul viitor va trebui sa avem o mare parte din programul de guvernare aplicat. Sunt peste o suta de masuri pe care guvernele PSD le-au luat anul acesta din programul de guvernare. Avem o crestere economica de peste 6%. Va spuneam sa nu luati in calcul prognozele din exterior", a declarat la Romania…

- "Nu sunt certat cu Liviu Dragnea. (...) Acum doua seri și domnia sa și cu alți colegi de la partid ne-a apucat aproape 1,00 noaptea lucrand pe diverse construcții bugetare și strategie de viitor de dezvoltare a țarii. Am stat impreuna; in timp ce noi eram impreuna se 'știriza' ca ne certam", a declarat…

- Intalnirea are loc dupa ce ministrul de Finanțe a fost in Parlament. La intalnire participa mai mulți membri din conducerea PSD. Este prezenta și Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii. Citeste si: Lia Olguta Vasilescu, despre legea pensiilor: Este un pic amanata. Acum se fac toate calculele…

- Radu Tudor a prezentat, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3, culisele întoarcerii lui Sorin Grindeanu în zona guvernamentala, lânga Mihai Tudose, în postura de șef al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii…

- Deși Guvernul a renunțat deocamdata la aplicarea imediata a Legii Pensiilor, Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu le da vești bune pensionarii pentru anul viitor. Punctul de pensie va crește in 2018 la 1100 de lei și, din martie, pensii sub 2.000 de lei nu se mai...

- Miercuri, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca punctul de pensie va creste cu 10% de anul viitor, asa cum este prevazut in programul de guvernare, insa prevederile Legii pensiilor nu vor fi incluse in bugetul de stat pe 2018. „Despre o noua lege…

- „Despre o noua lege a pensiilor care este aproape finalizata, practic, ca proiect, v-am spus mereu si va spun in continuare: niciodata nu a fost vorba ca ea sa fie prinsa ca prevedere bugetara in bugetul pe anul 2018, pentru ca ar fi insemnat sa fim nerealisti“, a spus Dragnea la finalul sedintei coalitiei…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, imediat dupa finalul sedintei coalitiei de guvernare, ca punctul de pensie va creste cu 10 la suta de anul viitor, asa cum este prevazut în programul de guvernare, însa prevederile Legii pensiilor nu vor…

- Creșterea punctului de pensie prevazuta in Programul de guvernare "nu este sub semnul intrebarii" a precizat miercuri președintele PSD Liviu Dragnea la Parlament. "Creșterea punctului de pensie, așa cum scrie în Programul de guvernare, este în vigoare.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, ca punctul de pensie va creste cu 10% de anul viitor, asa cum este prevazut in programul de guvernare, insa prevederile Legii pensiilor nu vor fi incluse in bugetul de stat pe 2018. „Despre…

- Proiectul de buget pentru anul viitor se va incadra in limita deficitului maxim de 3%, a declarat miercuri, la Parlament, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, dupa sedinta coalitiei de guvernare.

- Guvernul pregateste doua noi legi pentru pensionari. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat ca legea pensiilor nu este gata si nu poate fi luata in calcul pentru bugetul pe 2018, astfel ca ea nu va intra in vigoare anul ce vine. Potrivit RTV vor fi doua legi ale pensiilor, una cu contributivitate mai…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a incercat sa linisteasca milioanele de pensionari din Romania, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, dupa anunțul socant facut de presedintele PSD, Liviu Dragnea, potrivit caruia legea pensiilor nu se mai

- Schimbari masive la legea pensiilor. Romania TV anunta ca Guvernul pregateste doua noi legi pentru pensionari. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a anunțat ca legea pensiilor nu este gata și nu poate fi luata in calcul pentru bugetul pe 2018, astfel ca ea nu va intra in vigoare anul ce vine. Sursa citata spune…

- "Eu am comunicat in ultima luna ceea ce a spus și domnul Dragnea astazi. De anul viitor, se aplica punctul de pensie conform programului de guvernare, care este 1100 de lei, de la 1 iulie 2018. Dupa care, in 2019, se va face o recalculare la fiecare pensie in parte. Asta nu inseamna ca anul viitor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit in emisiunea "Punctul de intalnire", de la Antena 3, despre anuntul facut de Liviu Dragnea, potrivit caruia legea pensiilor nu se mai aplica in 2018, ci in 2019. "Eu am comunicat in ultima luna ceea ce a spus si domnul Dragnea astazi. De anul viitor,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre anunțul facut de Liviu Dragnea, potrivit caruia legea pensiilor nu se mai aplica în 2018, ci în 2019. „Eu am comunicat în…

- ”Chiar nu cred ca este o ruptura intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Este plecat de la sondajul profesorului Pieleanu. Foarte interesant, altminteri. PSD-ul ar trebui sa stea sa-l studieze ca sa vada ce se intampla, pentru ca exista miniștri cu incredere 9%. In acel moment, ai o problema cu miniștrii…

- Razvan Dumitrescu a prezentat, duminica seara, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3, documente exclusive care arata adevarata miza a razboiului DNA - Liviu Dragnea, in dosarul "Belina”.In debutul emisiunii, Razvan Dumitrescu arata, folosindu-se de harțile din Google Maps, ca insula Belina…

- Camera Deputatilor a facut publice salariile alesilor cu functii de conducere presedinte, vicepresedinti, chestori , precum si salariile celor care sunt angajati la Parlament, in diverse posturi. Potrivit adevarul.ro, noile sume apar dupa ce Legea salarizarii, initiata de ministrul Muncii, Lia Olguta…

- Camera Deputatilor a publicat salariile alesilor cu functii de conducere - presedinte, vicepresedinti, chestori-, precum si salariile celor care sunt angajati la Parlament, pe bani foarte multi, in diverse posturi. Noile sume apar dupa ce Legea salarizarii, initiata de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu,…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a anunțat o noua formula de calcul a pensiilor. Ea a explicat de ce este nevoie de un an si jumatate pentru a se recalcula toate pensiile, potrivit Evz.ro. „Este vorba de o alta formula de calcul pe care noi o vom aplica in alta lege. La sfarșitul anului viitor, prin…