Lia Olguţa Vasilescu, atac la Klaus Iohannis: Se războieşte cu bubalinele. Nu serveşte interesele României "Iohannis a ajuns sa se razboiasca si cu bubalinele! Dupa tomate și porci, a venit randul bivolilor și bivolițelor sa suporte "rigorile prezidențiale". • Iohannis a vrut neaparat sa arate cine-i șeful bivolilor și bivolițelor și, pentru ca nu-i era prea clar ce și cum se intampla, a blocat sprijinul pentru reproducerea acestora. • 30 de milioane de euro era susținerea pe care guvernul PSD o propunea crescatorilor romani pentru inmulțirea cornutelor mari. • In loc sa țina cu romanii și bubalinele autohtone, Iohannis moare de grija Europei și a Bruxelles-ului. • Așa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

