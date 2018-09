Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii spune ca salariul minim va creste din 1 ianuarie la 2.050 Guvernul lucreaza la o hotarâre pentru cresterea salariului minim începând din 1 ianuarie 2019 de la 1.900 la 2.050 de lei, a anuntat aseara într-o emisiune televizata, ministrul Muncii, Lia…

- Salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrand in prezent la o Hotarare in acest sens, a declarat, luni seara, la Antena 3, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Aceasta a mai sustinut ca statul a recuperat considerabil din deficitul la bugetul de pensii,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, luni seara, ca Guvernul lucreaza la o hotarare de guvern pentru cresterea salariului minim incepand din 1 ianuarie 2019 la valoarea de 2.050 de lei.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține ca Iohannis a recunoscut faptul ca Guvernul are bani pentru pensii și salarii, dar din cauza faptului ca se taie bugetul SRI, președintele nu dorește sa aprobe rectificarea bugetara, ceea ce creaza probleme majore in sistem.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține ca Iohannis a recunoscut faptul ca Guvernul are bani pentru pensii și salarii, dar din cauza faptului ca se taie bugetul SRI, președintele nu dorește sa aprobe rectificarea bugetara, ceea ce creaza probleme majore in sistem.”Domnul președinte…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a criticat, vineri seara, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis care a acuzat Guvernul ca i-a gazat pe protestatarii din Piata Victoriei, aceasta afirmand: „Ca neamt, sa vorbesti de gazare, trebuie sa ai mult curaj”. Vasilescu a tinut sa-l felicite pe fostul…

- Lia Olguța Vasilescu a infirmat, duminica, in emisiunea "Subiectiv", de la Antena 3, ca Guvernul ar intenționa sa renunțe la salariul minim pe economie in mediul privat. "Exclus! Nu exista așa ceva in...

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, duminica seara, ca pensionarii care beneficiaza de pensie minim garantata vor avea posibilitatea sa opteze daca raman in sistemul public de pensii sau daca intr-o forma de asistența sociala.Ministrul Muncii a declarat ca nu exista șansa sa…