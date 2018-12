Stiri pe aceeasi tema

- La Arcul de Triumf au sosit si ministri, precum si parlamentari PSD, intre care Florin Iordache. La parada, vor asista si presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. Mii de oameni au sosit la Arcul de Triumf, pentru a asista la parada.

- Fostul președinte Traian Basescu a ajuns la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, unde sunt prezenți Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, dar și Florin Iordache. Traian Basescu a dat mana cu liderii coaliției și cu premierul. Nu același lucru l-a facut Klaus Iohannis,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, referitor la gesturile obscene aratate de Florin Iordache in plenul Camerei Deputaților, ca nu i-au placut, dar poate s-a inspirat din opinia președintelui Klaus Iohannis despre placuțe jignitoare la adresa PSD, cu care s-a plimbat un roman in vara."Nu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, referitor la gesturile obscene aratate de Florin Iordache in plenul Camerei Deputatilor, ca nu i-au placut, dar poate s-a inspirat din opinia presedintelui Klaus Iohannis despre placute jignitoare la adresa PSD, cu care s-a plimbat un roman in vara.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit luni la Parlament cu o alta valiza cu stick-uri și documente care il vizeaza pe președintele Klaus Iohannis. Dragnea il acuza pe Ioahnnis de fals in declarația de avere. „Romanii au dreptul legitim sa știe cine este și ce a facut cu adevarat acest personaj. Ceea…

- Scandalul din jurul ordonanței de clasare dictata de subordonații lui Augustin Lazar, in dosarul lui Klaus Iohannis, bubuie efectiv in curtea președintelui. Citește și: SURSE - Liviu Dragnea cearta VIOLENTA cu Marcel Ciolacu, in Parlament: discuții aprinse, in spatele ușilor inchise Un…

- Organizarea unui referendum pe o tema care nu impunea nicio urgenta se inscrie in campania electorala continua pe care orice partid ar dori sa o faca. Se spune ca a doua zi dupa un rand de alegeri incepe campania electorala. Referendumul care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani nu cade in sarcina…

- A aparut, in sfarșit, mult-anunțata scrisoare a dizidenților din PSD, prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea atat de la conducerea partidului, cat și din frunea Camerei Deputaților. Scrisoarea este...