- Cele mai valoroase competitioare din primele trei sezoane „Bravo, ai stil!” se pregatesc de participarea in show-ul devenit fenomen. „Bravo, ai stil! All Stars” aduce cea mai intensa si spectaculoasa competitie de stil la un alt nivel, aruncand in lupta cele mai pregatite concurente din sezoanele precedente…

- 2017 a adus nenumarate inovatii in tehnologie, dar si provocari. Atacurile ransomware s-au impus anul trecut ca fiind cea mai populara arma pentru atacatorii cibernetici. Iata la ce ar trebui sa ne asteptam in acest an in materie de tendinte in tehnologie, potrivit unei analize Cisco.

- Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile Exchange a ajuns miercuri la cel mai ridicat nivel din 2014, pe fondul majorarii cererii si al reducerii productiei anuntata recent de Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu". "Liviu Dragnea este ales de catre toti membrii de partid, din toata tara. Nu poate fi inlaturat presedintele printr-un congres -…

- GreenMetric World University Ranking, singura clasificare din lume care masoara angajamentul universitaților participante in dezvoltarea unei infrastructuri ecologice, include, pentru prima data, Universitatea de Vest din Timisoara. Potrivit rezultatelor editiei din 2017, UVT ocupa pozitia 518 la nivel…

- Andy Murray, care va reveni in competitie duminica, la turneul de tenis de la Brisbane, dupa mai multe luni de absenta din cauza unei accidentari la un sold, a insistat, miercuri, asupra faptului ca ii va lua timp sa isi regaseasca cel mai bun nivel, informeaza AFP. "Vreau sa-mi apar sansele…

- Modul de a petrece a fost dus la un alt nivel de cațiva studenți ai unei frații din orașul Bethesda, statul american Maryland. Cațiva studenți din SUA au baut atat de mult incat etilotestul folosit de poliție a depistat alcoolul din aer, atunci cand oamenii legii au intrat in casa unde avea loc petrecerea,…

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor Agentiei…

- Deseurile electronice au crescut pana la un volum record de 45 milioane de tone in intreaga lume in 2016, risipind metale valoroase, cum ar fi aurul si cuprul. Inca prea putine televizoare, telefoane mobile sau alte electrocasnice au fost reciclate, arata un studiu finantat de ONU.

- Misteriosul Oumuamua, un obiect in forma de trabuc venit dintr-un alt sistem stelar si recent detectat, nu emite "semnale artificiale", arata primele observatii ale cercetatorilor care cautau semnele ale unei inteligente extraterestre, scrie AFP.

- Mediul familial, lipsa unui sistem de valori, relatiile din familie sunt factori care influenteaza comportamentul elevilor la scoala. Cazurile elevilor deveniti agresorii dascalilor de la catedra sunt intepretate de psiholog drept tulburari de comportament cu cauze multiple.

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 29,2% in noiembrie fata de octombrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Unul din trei utilizatori de Internet, la nivel mondial, este copil sau adolescent sub 18 ani, in timp ce tinerii intre 15 și 24 de ani reprezinta grupul de varsta cel mai bine conectat, arata rezultatele studiului UNICEF "Starea Copiilor Lumii 2017 - Copiii in lumea

- El are doua axe: vrem sa popularizam in toata tara pe tiparul pe care l-ati vazut in capitalele de judete si sa incepem sa realizam si infrastructura necesara, adica sa deschidem magazine care sa vanda aceste produse, in asa fel incat consumatorul sa le gaseasca, si sa stimulam astfel introducerea carnii…

- Liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, care se afla intr-o vizita de lucru in aceste zile in Statele Unite ale Americii, a avut primele intrevederi cu unii oficiali americani. Democratul s-a intalnit cu Will Ballard Hurd, membru al Camerei Reprezentanților din partea statului Texas, Christopher…

- Rusia a acuzat miercuri serviciile de informatii americane ca incearca sa-i recruteze pe jurnalistii rusi din SUA, intr-un context in care ambele tari au desemnat reciproc mass-media celeilalte drept 'agenti straini', informeaza AFP. 'In ultimul timp, jurnalistii rusi, inclusiv cei care se afla in…

- Producatorul de automobil premium, Lexus, va organiza premiera mondiala a unui concept numit LF-1 Limitless in cadrul Salonului Auto International de la Detroit. Automobilul este numit „un crossover de top care va stabili un nou nivel de lux".

- Botosaneanca este un adevarat fenomen in lumea halterelor. Nascuta si crescuta intr-un sat din nordul extrem al Romaniei, Loredana Toma a fost descoperita de un antrenor din Botosani si dupa numai cateva luni de antrenamente a inceput sa castige trofeu dupa trofeu. Ultima reusita este cea mai spectaculoasa.

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care prevede declararea si ridicarea zilei de 18 decembrie la nivel de sarbatoare nationala, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romania. Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel ...

- ”Din punctul de vedere al magistraturii, nu exista niciun stat paralel, noi nu vedem niciun stat paralel, dar daca cineva se declara paralel cu ordinea de drept a Romaniei, care este bine apreciata si are un nivel de standarde si principii europene, eu nu pot sa polemizez cu acea persoana. Va pot…

- Aeroportul Internațional Sibiu este legatura noastra, cea mai rapida, cu destinații importante de afaceri și de turism din Europa. In același timp, pentru Consiliul Județean Sibiu, aeroportul reprezinta, recunosc autoritațile, una dintre investițiile majore care au contribuit și contribuie la atractivitatea…

- Primarul Emil Boc cere Guvernului adoptarea unei solutii legislative de inlocuire a eliminarii taxei de mediu care a transformat Romania intr-un cimitir al masinilor second hand, cu consecinte pe termen lung asupra a ceea ce inseamna poluare, mobilitate, transport si deplasare urbana. …

- Premierul libanez Saad Hariri a plecat marti de la Paris catre Cairo, potrivit unei surse aeroportuare, unde urmeaza sa se intalneasca cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi si sa discute despre criza provocata de demisia sa surpriza, relateaza AFP. Saad Hariri a decolat marti, imediat dupa…

- Politia Romana verifica, periodic, modul in care persoanele puse sub supraveghere judiciara isi respecta obligatiile, iar in cazul incalcarii acestora, sesizeaza instanta competenta.In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 152 de persoane…

- Black Friday 2017 a inceput la eMAG la ora la 6:51 la cel mai inalt nivel de interes din istoria evenimentului. Peste 470.000 de vizitatori au accesat simultan magazinul eMAG.ro in varful de trafic și un total de peste 2.100.000 vizitatori, fiind cel mai ridicat nivel din istoria evenimentului.

- “Lucrul important este sa nu te opresti din a pune întrebari” spunea Einstein la un moment dat. Nu stim exact când a spus-o, dar suntem convinsi ca se aplica si în ziua de azi, la fel cum se aplica si acum 7 ani. Acum 7 ani, când raspunsul la întrebarile…

- Autoritațile din Delhi au declarat stare de urgența, au inchis școlile și i-au sfatuit pe cei care sufera de maladii cardiace sau pulmonare, precum și copiii și batranii sa ramana in case.

- Un cutremur resimțit duminica seara pe o mare parte din teritoriul Irakului, inclusiv la Bagdad, s-a soldat cu cel puțin 10 morți, transmit agențiile internaționale de presa. Serviciul de monitorizare geologica din Statele Unite (USGS) a estimat magnitudinea seismului la 7,3, Centrul de Cercetari…

- Invenția unui tinar din R. Moldova, care revoluționeaza barbieritul, a fost apreciata cu medalie de bronz de catre un juriu internațional la cea de-a 69-a ediție a Expoziției iENA „IDEI-INVENȚII-PRODUSE NOI”, care a avut loc la inceputul acestei luni in orașul Nuremberg, Germania. Este vorba de Victor…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Piatra Neamt, ca PSD si partenerii de guvernare "vor merge pana la capat cu tot ceea ce este scris in programul de guvernare", informeaza agerpres.ro.Casa Regala, anunț de ULTIMA ORA pe fondul agravarii starii…

- InterContinental Bucuresti este primul hotel international de lux din Romania care adopta solutia mobila revolutionara "handy", un telefon inteligent pe care oaspetii il pot utiliza gratuit pe parcursul sederii, in hotel sau in afara lui. InterContinental Bucuresti a incheiat un parteneriat cu compania…

- Prețurile autovehicvulelor, printre care sunt marci precum Ford, Opel, Volkswagen sau Lexus, variaza de la 1.500 de lei la 7.500 de lei. Vanzarea este directa, la prețul stabilit, și nu prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor…

- Guvernul saudit incearca sa confiste bani si alte active in valoare de 800 de miliarde de dolari in marea represiune pornita impotriva coruptilor din elita regatului, potrivit unor surse familiarizate cu situatia, arata MarketWatch. Mai multi oameni de business de top se numara printre cei…

- Online sau offline? Care e destinatia actuala cand vine vorba de achizitii in general? Intr-adevar, o tema veche, doar tendintele din ultimii ani in ceea ce priveste mediul predominant in care se decid tranzactiile la noi sunt intr-o dinamica perpetua. Estimarile specialistilor privind comertul online…

- Inspectoratul de Poliție Județean Covasna informeaza ca, in perioada 07 noiembrie ora 08:00 – 08 noiembrie ora 17:00, circulația va fi restricționata pe ambele sensuri de circulație pe DN 13 E, sectorul de drum din zona trecerii la nivel cu calea ferata situata apropierea localitații Țufalau (km 48+500…

- Amalia Puflea, 10 ani, și Daniela Trica, 13 ani, legitimate la CSS Barlad, se numara printre cele aproximativ 40 de gimnaste care aspira la medalii la Campionatul Național Individual al Junioarelor, care va avea loc la Deva. Peste doar cateva zile, Barladul va fi reprezentat la Campionatul Național…

- Opozitia 'ia lumina' din strainatate. Liderul Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, face o vizita la nivel inalt, peste Ocean. Orban, dar si alti membri ai conducerii formatiunii liberale vor face, in perioada 10-19 noiembrie, o vizita in SUA, urmand sa aiba intalniri cu membri ai Congresului…

- In primele zece luni ale anului, Primaria a emis aproape 5.000 de acte urbanistice, cel mai mare numar din ultimii patru ani. Dintre acestea, 1.115 au fost autorizatii de construire, iar alte 3.744 au fost certificate de urbanism. Printre beneficiarii actelor urbanistice emise de Primarie in luna octombrie,…

- Trenurile de calatori IR 366 Brasov - Budapesta si IR 407 Budapesta - Brasov stationeaza în gari pe sectia Sâncraieni - Miercurea Ciuc, dupa ce trenul R 4505 Brasov - Siculeni a lovit un autoturism al carui sofer s-a angajat în traversarea

- Presedintele american Donald Trump a declarat abuzul de substante opioide drept o "urgenta de sanatate publica la nivel national" si a anuntat noi masuri pentru a combate ceea ce a descris ca fiind cea mai grava criza de dependenta de...

- Mai multi oameni au murit si 11 au fost raniti si internati in spital, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un vehicul militar in sudul Finlandei, informeaza blacknews.ro.Tragedia s-a petrecut la o trecere de nivel cu calea ferata, in apropiere de localitatea Raseborg, informeaza agentia…

- „Ouale lui Tarzan”, de Alexandru Solomon, care a avut premiera mondiala anul acesta la Festivalul de Film Transilvania si a fost prezent in competitia de documentare a Festivalului de Film de la Karlovy Vary, va fi distribuit la nivel international de Deckert Distribution.

- Rata somajului din Timis nu da semne de crestere. Numarul persoanelor aflate oficial fara loc de munca ramane in continuare la un nivel extrem de scazut, la doar 1,8% din totalul populatiei ocupate.Rata somajului din Timis nu da semne de crestere. Numarul persoanelor aflate oficial fara loc de munca…

- Teodor Danci are 14 ani, iar scena nu ii este deloc straina. Este foarte sigur pe el, are atitudine de vedeta, dar și ceva experiența. Printre concursurile la care a participat se numara și ”Next Star”.

- VERACOMP a organizat joi, 19 octombrie, evenimentul anual dedicat partenerilor, aflat la cea de-a patra ediție, „IT – OUT OF THE BOX”. Ediția din acest an a avut ca slogan „Then. Now. Next”, distribuitorul marcand astfel atat 10 ani de activitate, cat și angajamentul sau de a menține portofoliul de…

- CSS 1 Constanta a incheiat un parteneriat cu Baschet Club Athletic, unul din cluburile aflate in progres mai ales la nivel de seniori. Cele doua grupari au considerat ca acest parteneriat va fi un pas inainte in directia dezvoltarii baschetului la nivel zonal si, nu il ultimul rand, va aduce un plus…

- In perioada 16 - 22 octombrie, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane organizeaza o serie de evenimente dedicate marcarii Zilei Europene de Lupta impotriva Traficului de Persoane, celebrata pe 18 octombrie. Aceste evenimente se desfașoara in cadrul campaniei de informare si prevenire „Saptamana…

- Toamna incepem sa ne imprietenim din nou cu mantoul. Si daca tot suntem nevoite sa-l luam cu noi peste tot, atunci acesta trebuie sa fie cool si fabulos. Am facut o selectie de mantouri suficient de versatile incat sa mearga mixate cu mai toate hainele din garderoba ta. Il poti alege in nuante neutre,…