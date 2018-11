Stiri pe aceeasi tema

- Accidentat grav la un raliu in Italia, in februarie 2011 dupa care a fost aproape sa-si piarda bratul drept, pilotul de 33 de ani a fost nevoit sa renunte la cariera sa in Formula 1, desi era sub contract cu Renault. El il va avea coechipier in sezonul viitor pe britanicul George Russell,…

- Sezonul 2018 al Formulei 1 se va incheia duminica cu Marele Premiu din Abu Dhabi, insa acesta nu are practic nicio miza reala dupa ce Lewis Hamilton și-a adjudecat prematur titlul mondial, iar Mercedes a cucerit trofeul alocat constructorilor la finalul cursei precedente din Mexic. In acest context,…

- "Acrosajul? Nu inteleg. Astfel de evenimente se pot intampla in timpul unei lupte intre primul clasat si al doilea. In acest caz, el era intaziat. Eu am intrat pe interior si el a incercat sa ma faca pe exterior. El a primit o penalitate sportiva, deci mi se pare evident. M-am dus sa-l imping, nu…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a ratat posibilitatea de a obtine, duminica, al cincilea titlu de campion mondial in Formula 1, al doilea consecuitv, dupa ce, plecat din pole position, a ocupat doar locul al treilea in Marele Premiu al SUA. Cursa de la Austin a fost castigata de finlandezul Kimi Raikkonen…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), care a dominat antrenamentele de vineri, a stabilit cel mai rapid timp si in cea de-a treia sesiune a antrenamentelor libere pentru Marele Premiu al Japoniei la Formula 1, a 17-a etapa a Campionatului Mondial, fiind inregistrat sambata pe circuitul din Suzuka…

- Plecat in cursa al treilea de pe grila de start, Lewis Hamilton a reușit sa caștige Marele Premiu al Italiei la Formula 1, Grand Prix desfașurat pe circuitul de casa al celor de la Ferrari, la Monza. Kimi Raikkonen a trecut linia de sosire pe doi, iar Sebastian Vettel a pierdut puncte importante in…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a reusit cel mai bun timp din ultima sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei, sambata, la Monza, 1 min 20 sec 509/1000. Campionul mondial en titre si actualul lider al clasamentului general al pilotilor, britanicul Lewis…

- Pilotul finlandez Kimi Raikkonen (Ferrari) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, a 13-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul din Spa-Francorchamps in 1 min 43 sec 355/1000 (medie orara 243,599 km). Veteranul Raikkonen…