- Pilotul britanic Lewis Hamilton a ratat posibilitatea de a obtine, duminica, al cincilea titlu de campion mondial in Formula 1, al doilea consecuitv, dupa ce, plecat din pole position, a ocupat doar locul al treilea in Marele Premiu al SUA. Cursa de la Austin a fost castigata de finlandezul Kimi Raikkonen…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari), devenit tinta criticilor dupa un acrosaj cu olandezul Max Verstappen (Red Bull), in timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Japoniei, desfasurat in weekend-ul trecut, a primit un sprijin neasteptat din partea rivalului sau in cursa pentru titlul de campion…

- Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a castigat, duminica, Marele Premiu al Japoniei, a XVII-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Hamilton, care se apropie de al cincilea titlu mondial din cariera, a fost urmat de coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas, si de olandezul…

- Plecat din pole-position, britanicul Lewis Hamilton a caștigat fara nicio problema Marele Premiu al Japoniei, de la Suzukua. Pilotul celor de la Mercedes a obținut a 71-a victorie din cariera și a patra din ultimii cinci ani. Hamilton a fost urmat de colegul sau, finlandezul Valtteri Bottas, și de olandezul…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), plecat din pole position, a castigat, duminica, Marele Premiu al Japoniei la Formula 1, a 17-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat pe circuitul din Suzuka in 1h 27 min. 062/1000 (307,471 km), in timp ce rivalul sau in lupta pentru titlu, germanul…

- Pilotul finlandez Kimi Raikkonen (Ferrari) va pleca din pole position, duminica, in Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, dupa ce a reusit cel mai bun timp, sambata, in calificarile desfasurate pe circuitul de la Monza. Prima linie a grilei de start va fi formata din monoposturi Ferrari, Raikkonen,…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a reusit cel mai bun timp din ultima sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei, sambata, la Monza, 1 min 20 sec 509/1000. Campionul mondial en titre si actualul lider al clasamentului general al pilotilor, britanicul Lewis…

- Pilotul finlandez Kimi Raikkonen (Ferrari) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, a 13-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul din Spa-Francorchamps in 1 min 43 sec 355/1000 (medie orara 243,599 km). Veteranul Raikkonen…