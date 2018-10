Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat pentru a cincea oara in cariera sa titlul de campion mondial de Formula 1, duminica, la finalul Marelui Premiu al Mexicului, incheiat cu victoria olandezului Max Verstappen (Red Bull). In varsta de 33 ani, Hamilton l-a egalat cu aceasta ocazie pe…

- Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a obtinut, duminica, in Mexic, al cincilea titlu mondial in Formula 1, egalandu-l pe argentinianul Juan Manuel Fangio, campion in 1951 si 1954-1957. Doar germanul Michael Schumacher are mai multe trofee decat Hamilton si Fangio, sapte.Noul…

- Marquez a fost al saselea la start, dar dupa mai putin de un tur a ajuns in spatele rivalului la titlu, italianul Andrea Dovizioso de la Ducati, plecat din pole-position. Spaniolul l-a depasit pe Dovizioso cu patru tururi inainte de final, dar victoria nu ii era suficienta pentru a-si asigura titlul.…

- Dupa patru victorii consecutive, Lewis Hamilton se indreapta spre Marele Premiu al Statelor Unite cu o șansa semnificativa sa-și adjudece al cincilea titlu mondial. Pilotul echipei Mercedes a dominat autoritar a doua parte a sezonului dupa ce a obținut 6 victorii in ultimele 7 curse, concomitent cu…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat duminica Marele Premiu al Rusiei de Formula 1, disputata pe circuitul stradal de la Soci, si a mai facut un pas important catre titlul mondial. Hamilton, care a obtinut a 70-a sa victorie din cariera si a 8-a din acest sezon cu timpul…

- Britanicul Lewis Hamilton se indreapta usor spre a cuceri un nou titlu de campion mondial in Formula 1. Acum cateva ore, in statul Singapore, pilotul Mercedes-AMG a caștigat pentru a patra oara pe circuitul Marina Bay.

- Se poate și așa. Sambata, in tribunele stadionului din Sankt Gallen, fanii elvețieni ii cereau demisia selecționerului Vladimir Petkovic in timpul meciului cu Islanda, caștigat de "Țara Cantoanelor" cu un neverosimil 6-0. Deși echipa facuse egal cu Brazilia și invinsese Serbia la Mondial, trecand de…

- Medicii care l-au operat joi pe fostul pilot austriac de Formula 1 Niki Lauda au venit cu vesti bune despre fostul campion mondial, care a suferit un transplant pulmonar, scrie L'Equipe. Cei sapte medici ai spitalului vienez AKH, care au efectuat saptamana trecuta operatia, au participat, miercuri…