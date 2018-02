Lewis Gilbert, regizorul a trei filme din seria James Bond, a decedat la 97 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Cineastul J.J. Abrams, regizorul filmului "Star Wars: The Force Awakens" (2015), a confirmat ca scenariul pentru urmatorul opus din seria cinematografica "Razboiul stelelor" a fost finalizat. De asemenea, cineastul american va reveni in acest an in franciza "Star Wars" pentru a regiza "Star Wars: Episode…

- Patru pietoni, intre care un copil de 2 ani, au fost spulberați de șoferul unei mașini care circula pe Șoseaua Mangalia din Constanța. Circulația este intrerupta, copilul, aflat in stop cardiorespirator, fiind resuscitat de cadrele medicale.

- Artista a dezvaluit, pentru Antena Stars, ca inca nu pusese punct relatiei anterioare, cand s-a indragostit de George Burcea. Andreea Balan si actorul George Burcea s-au cunoscut in 2014 pe platourile de filmare ale unui videoclip al artistei. De atunci, Andreea a simtit ca el este barbatul potrivit…

- Vlad Cosma, fostul deputat PSD, vorbește in aceasta seara (n.r.- duminica), la Antena3 despre momentul in care Mircea Negulescu i-a cerut primele ilegalitați, mai exact momentul in care a inceput sa-l inregistreze, atat pe el, cat și pe Lucian Onea, șeful DNA Ploiești. Acesta a prezentat noi despre…

- Seria semifinalelor Eurovision Romania 2018 se va incheia duminica, la Sighisoara, iar spectacolul, care va avea loc la Sala "Mihai Eminescu", va fi transmis live, de la ora 21.00, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, anunta Televiziunea Romana.

- James Bond se desparte de masina sa personala Aston Martin. Actorul Daniel Craig, care a jucat rolul agentului 007 în patru filme, scoate la licitatie în scopuri caritabile autovehiculul în editie limitata realizat special pentru el de Aston Martin

- Un desen realizat de pictorul austriac Gustav Klimt care a disparut in urma cu cateva decenii din colectia unui muzeu din Linz a fost descoperit in casa unei secretare care lucrase pentru muzeu si care il tinuse ascuns intr-un dulap. Femeia lasase instructiuni ca acesta sa fie returnat autoritatilor…

- In anul 2017, produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica. Produsul intern brut in trimestrul IV 2017 a fost, (fata de acelasi trimestru din anul 2016) mai mare cu 6,9% pe seria bruta si de 7,0% pe seria ajustata sezonier. Stirea…

- Seria de evenimente de sambata, 10 februarie, consacrata implinirii a 630 de ani de atestare documentara a orasului Suceava si a Cetatii de Scaun, s-a incheiat cu un concert al celor de la Carla"s Dreams, una dintre cele mai in voga trupe ale momentului. Purtand deja celebrele hanorace cu ...

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat in urma unui incendiu care a izbucnit vineri dimineata la locuinta acestuia, situata pe o artera pietonala din centrul municipiului Brasov, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila.Citeste…

- Ioan Holender prezinta telespectatorilor austrieci pe 15 februarie, intr-un amplu reportaj despre Sibiu difuzat la postul de televiziune Servus TV, cele mai importante institutii de cultura si arta ale orasului. De pe Podul Minciunilor, Ioan Holender admira arhitectura cladirilor construite in perioada…

- ACS Silvania Sport Șimleu Silvaniei – CSS2 CNE Baia Mare = 3 – 0 (24, 19, 20) Șimleuanii au abordat cu raspundere și daruire partida, obțințnd o victorie prestigioasa in fața baimarenilor, dupa 75 de minute de la fluierul de incepere a meciului. Elevii antrenorului Ovidiu Teușan și-au luat revanșa,…

- Regizorul canadian Xavier Dolan a anuntat duminica seara ca a exclus personajul interpretat de actrita americana Jessica Chastain din urmatorul sau film, "The death and life of John F. Donovan", informeaza AFP. In mai multe mesaje postate pe contul de Instagram, Xavier Dolan explica ca…

- Soferul unui microbuz de ruta din municipiul Chișinau, în vârsta de 37 de ani, a decedat aseara, 2 februarie, în urma unui accident rutier produs în apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni. Silvia Vetcu, ofițer de presa al Inspectoratului de Poliție…

- Brother, anunta lansarea în România a unei noi generatii de echipamente laser monocrom. Seria L2000 reprezinta o continuare a gamei de succes destinata birourilor mici și medii si este alcatuita din 3 echipamentele multifuncționale cu funcții de imprimare, copiere, scanare și…

- Un accident rutier s-a produs pe DN 7. In urma impactului dintre doua masini, un tanar de 19 ani a decedat pe loc, iar alte doua persoane au ramas incarcerate, la sosirea medicilor, constatandu-se si decesul acestora. Din primele cercetari, vinovat de producerea accidentului este baiatul de 19 ani,…

- Aerostar a invins Pașcaniul cu 4-1 in primul test al anului. Noile achiziții Florin Istrate și Adi Hurdubei și-au trecut numele pe lista marcatorilor inca de la debut Prima saptamana de antrenamente s-a incheiat cu un amical pentru divizionara C bacauana Aerostar. Sambata, lidera campionatului s-a impus…

- Enel S.p.A. (“Enel”) a fost inclus pentru a zecea oara in prestigioasa serie de indici ECPI Sustainability, care evalueaza companiile in baza performanței de mediu, sociale și de guvernanța (Environmental, social and Governance - ESG). Includerea Enel in acest indice este recunoașterea viziunii strategice…

- Moartea senatorului UDMR Attila Verestoy aduce o stare de nesiguranța totala la echipa de handbal. Omul de afaceri susținea in proprție de 95% formația harghiteana. Attila Verstoy, cel mai longeviv parlamentar din Romania, singurul care a avut 8 mandate consecutiv in legislativ, a murit in aceasta dimineața…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va juca in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, alaturi de selectionatele Serbiei, Muntenegrului si Lituaniei, s-a stabilit, miercuri, la tragerea la sorti de la Lausanne.

- Muzeul National Cotroceni organizeaza marti, 23 ianuarie, de la ora 18,00, prima intalnire din cadrul programului "Conversatii la muzeu". Intitulata "Captivitatea esteticului, intre zidurile istoriei si presiunile politice. O fatalitate?", conferinta de debut va fi sustinuta de criticul si istoricul…

- Un profesor de la Școala „Caius Iacob" din cartierul Micalaca, fosta „Generala nr. 22", a fost gasit mort in casa. Mai multe cadre didactice s-au intrebat de ce lipsește „profu" de geografie, Ioan Șerban. Nu obișnuia sa lipseasca, iar daca o facea, chiar și numai pentru cateva ore, anunța imediat.…

- Onorand Ziua Culturii Nationale, Municipiul Sebes a marcat debutul anului centenar printr-o serie de manifestari culturale de exceptie, inchinate poetului national Mihai Eminescu, care s-au bucurat de prezenta unui public cald și numeros, de diferite varste, dovedind, inca o data in plus, ca Mihai Eminescu…

- Incendiu cu final tragic a avut loc in aceasta dimimeața in municipiul Chișinau. Incendiul a afectat doua construcții parasite pe strada Pietrarilor din capitala. In urma arderii a fost depistat cadavrul carbonizat a unei persoane neidentificate. Incendiul a fost anunțat la ora 04.21 minute, iar la…

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, iar la noua luni a urcat cu 7%, pe seria bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier, potrivit Institutului…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta este pregatita pentru primul meci oficial al anului 2018, impotriva liderului Diviziei A, Seria A, SCM Gloria Buzau, ce se va disputa sambata, 13 ianuarie, de la ora 14, la Sala Sporturilor din Constanta. Dupa o pauza de aproximativ o saptamana, jucatoarele…

- Fost mare jucator al echipei Liverpool, Tommy Lawrence a murit la virsta de 77 de ani. Vestea a fost confirmata chiar de clubul sportiv britanic. Tommy Lawrence a ciștigat doua titluri la Anfield și 3 titluri pentru Scoția. Nu in ultimul rind, Lawrence a fost portarul echipei Liverpool cu care a ciștigat…

- Luni dupa amiaza, pe autostrada A1, sens de mers Arad spre Timișoara, un microbuz a lovit doi tineri din Israel aflați langa mașina lor care staționa pe banda de urgența. Șoferul microbuzului ar fi susținut ca i-a intrat soarele in ochi și nu i-a observat pe cei doi langa mașina staționata. Polițiștii…

- OPTEX, lider mondial in dezvoltarea de solutii de detectie, explica avantajele integrarii senzorilor de miscare in sistemele de supraveghere video, prin prisma eficientizarii solutiilor integrate de securitate si imbunatatirii protectiei furnizate de acestea. In mod traditional, protejarea perimetrelor,…

- La aceeasi categorie de premii, care au fost decernate sambata seara, au mai fost nominalizate lungmetrajele "Faces Places", de Agnes Varda, si "BPM (Beats Per Minute)", de Robin Campillo."Bacalaureat" spune povestea lui Romeo Aldea, medic intr-un oras mic din Transilvania, care depune…

- "In jurul orei 20,00, prin apel 112 a fost sesizat un incendiu pe sos. Colentina, sector 2. La fata locului s-au deplasat echipe de pompieri si politisti ai Sectiei 7. Au fost evacuati mai multi locatari, iar dupa stingerea incendiului, in apartament a fost gasit cadavrul carbonizat al unui barbat",…

- La chioscurile de ziare vei gasi pentru copilul tau, primul DVD The Garfield Show dintr-o serie de cinci de la Gazeta Sporturilor de miercuri, 10 ianuarie Aventurile lui Garfield pe DVD! Cumpara-i copilului tau primul DVD cu cinci episoade dublate in romana despre peripetiile simpaticului motan iubit…

- Tragedie intr-o familie din satul Nihoreni, raionul Riscani. Doua surori de 15 si 17 ani au decedat dupa ce noaptea trecuta Odaia in care dormeau a fost cuprinsa de flacari. La fata locului s-a deplasat o echipa de pompieri care au gasit corpurile cabonizate a celor doua adolescente. Potrivit primelor…

- Cel putin sapte persoane au decedat si mai multe au fost ranite in timpul vacantei de Craciun in urma unor accidente produse in Alpii Elvetieni si in Muntii Tatra Mare, informeaza DPA...

- Pompierii din Alba Iulia a intervenit, duminica in jurul pranzului, pe B-dul 1 Decembrie 1918, din municipiu, pentru deblocarea unei uși de apartament de la etajul 6 al blocului M. Potrivit ISU Alba, in interior a fost gasit cadavrul unui barbat in varsta de 63 de ani. S-a acționat cu o autospeciala…

- Primaria si Consiliul local Campia Turzii au organizat concertul coral de colinde „Cand s-a nascut Domnul Sfant”, editia a XXVII-a. Acesta a avut loc joi, 21 decembrie 2017, incepand cu ora 17:00 in sala de spectacole a Palatului cultural „Ionel Floasiu”. Read More...

- Un tanar de 30 de ani a fost scos din raul Olt mort, fiind gasit de scafandri si pompieri, dupa aproape doua zile de cautari, potrivit ISU. Barbatul este din localitatea Oncesti, judetul Bacau. Pompierii au reusit sa scoata din raul Olt, marti, un autoturism marca Audi A 4. In interiorul acestuia…

- Cantaretul Ed Sheeran, invitat in editia irlandeza a emisiunii de televiziune "The Late Late Show", a dezvaluit ca a compus deja un cantec ce ar putea fi utilizat ca tema muzicala a unui viitor film din franciza "James Bond", desi producatorii acestei serii cinematografice nu l-au contactat niciodata…

- Cele doua sute de persoane au iesit in fata PSD Sibiu pentru cea de-a opta zi consecutiva au adus exemplare din Codul Penal si Codul de Procedura Penala. De asemenea, ei au adus Constitutia sau coli pe care au scris pasaje din Constitutie. Sibienii care au participat la flashmob nu…

- Un accident grav soldat cu doi morți și patru raniți a avut loc in aceasta dimineața in apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hincești. Un microbuz s-a ciocnit violent cu un autocamion, in urma coliziunii, a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru descarcerare.

- Disputa din ultima etapa programata in acest an, in cadrul Diviziei A – Seria B, va avea loc in data de 20 decembrie, incepand cu ora 14.00, la Sala Sporturilor „Victoria” din Arad. Crisul ocupa locul 11 – 14 formatii participa in seria vestica – cu 13 puncte (4 victorii, o…

- In data de 14 noiembrie 2017 a avut loc Adunarea Generala a asociatilor societatii Harbour Coast Services SRL in care s a luat act de decesul lui Cristinel Dragos Smochina, unul dintre asociati.Totodata, pe baza certificatului de mostenitor a intrat in societate sotia acestuia, Mihaela Elena Smochina,…

- La virsta de 88 de ani, a plecat din viața legendarul actor rus, Leonid Bronevoi. Vestea trista a fost facuta publica de catre directorul teatrului ”Lenkom”, in care a activat actorul, Mark Varșaver. Acesta a decedat in data de 9 decembrie la 7:30 dimineața. Pentru prima data, Leonid Bronevoi a inceput…

- Seria dedicata campioanelor de toamna din liga 4, sezonul 2017/2018, a inceput cu analiza liderului din seria Sud, CS Minaur Baia Mare. Azi a sosit randul campioanei din seria Nord, ACS Bradul Vișeu de Sus. Candva o prezența constanta in Divizia C, echipa din Vișeu de Sus este neinvinsa in turul campionatului.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui barbat de 43 de ani, din Corabia, decedat in ambulanta, in drum spre spital, potrivit unui comunicat al institutiei, remis luni Agerpres. Sesizarea din oficiu vizeaza o posibila incalcare a dreptului la viata si integritate fizica si a dreptului…

- Femeia a decedat la spitalul din Alba Iulia, ca urmare a lipsei de imunoglobulinesuferind de imunodeficiența primara. Nu mai primise imunoglobuline din luna iulie. Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a comandat din 20 octombrie imunoglobuline, însa aceasta solicitare nu a fost…

- „La multi ani Romaniei si tuturor romanilor de Ziua Nationala, impreuna cu cele mai bune ganduri si urari. Fiind vorba de o emisiune de sanatate, prima dintre aceste urari pe care trebuie sa le fac este multa sanatate tuturor", a transmis Irinel Popescu. [citeste si] Amintim…

- FRF angajeaza o firma olandeza pentru clasificarea academiilor de copii și juniori. Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a aprobat cu unanimitate de voturi incheierea contractului dintre FRF și NMC Bright avand ca obiect clasificarea academiilor de copii și juniori. NMC Bright este o firma…