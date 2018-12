LeVif: Brexit - guvernul britanic ar putea da napoi

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic nu va organiza un al doilea referendum pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in pofida relatarilor ca ministrii iau aceasta varianta in considerare, a declarat ieri ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, relateaza site-ul agentiei Reuters. „Nu, un al doilea…

- Guvernul britanic intentioneaza sa publice un document politic privind sistemul sau de imigratie post-Brexit inainte de sfarsitul anului, a declarat luni liderul Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, relateaza Reuters.

- Guvernul federal elvetian a anuntat ca va astepta rezultatul consultarilor politice suplimentare asupra proiectului de tratat care stabileste relatiile cu UE, ignorand astfel ultimatumul dat de cel mai mare partener comercial al Elvetiei, transmite Reuters. UE declarase că Elveţia poate fi…

- Chiar inainte de inceperea dezbaterilor asupra acordului incheiat intre Londra și UE, executivul a facut obiectul unui vot ostil din partea Camerei Comunelor, care il considera responsabil de "ultraj la adresa Parlamentului". Aceasta este o alta lovitura grea pentru guvernul deja slabit al premierului…

- Premierul conservator Theresa May a lansat, marti, cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de catre premierul Theresa May. Ea a declarat ca guvernul a avut „o dezbatere...