- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta - 6633 Arctic Ultra au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de...

- Tibi Ușeriu este pe primul loc la 6633 Arctic Ultra și s-a distanța fața de urmaritorul sau, irlandezul Patrick O’Toole. Sportivul din Bistrița a parcurs aproape 250 de kilometri in 50 de ore. Cu toate ca are de-a face cu temperaturi de minus 30 de grade Celsius, Tibi Ușeriu vrea sa caștige din nou…

- Levente Polgar a parasit Arctic Ultra 6633 din cauza furtunii polare și a vantului care a depașit la rafala viteze de peste 100 de km/h. Singurul sportiv cu dizabilitați acceptat sa concureze la ultramaratornul de la Cercul Polar a reușit sa parcurga 108 din totalul de 350 kilometri. Informația a fost…

- Levente Polgar, maratonistul aiudean care a luat startul in competitia Arctic Ultra 6633 a fost obligat de medici sa abandoneze cursa dupa ce a parcurs 108 km. El a oferit detalii privind motivele organizatorilor de a-l opri, printr-un mesaj postat pe rețeaua de socializare: ”Salutari, in scurt, ultra…

- Sportivul aiudean Polgar Levente a parasit competitia Arctic Ultra 6633 dupa ce a parcurs ceva mai mult de 67 de mile (108 km) din totalul de 350, la doar 3 mile (5 km) de al doilea punct de control. Informația a fost facuta publica de Adrian Toma, ultramaratonist si sustinator al lui Tibi Useriu. Vineri…

- Doi romani au iesit vineri, 8 noiembrie, din cursa 6633 Arctic Ultra, cea mai dura competitie de ultramaraton din lume, care se desfasoara pe o distanta de 618 kilometri, in Canada, la nord de Cercul Polar. Dupa Avram Iancu, care a parasit competitia dimineata (ora Romaniei), in cursul serii a abandonat…

- Pentru al treilea an consecutiv, Tibi Useriu participa la ultramaratonul de la Cercul Polar. Dupa prima zi de concurs, bistriteanul a reusit sa parcurga 82,5 kilometri, in spatele sau fiind irlandezul Patrick O`Toole. Bistriteanul are un avans de 2 kilometri si jumatate.

- Cea mai dura competitie din lume, 6633 Arctic Ultra a inceput joi seara, 8 martie, la ora 20.30 (ora Romaniei), in nordul inghetat al Canadei, in apropiere de Cercul Polar. La start s-au aflat patru romani: Tibi Useriu, Avram Iancu, Polgar Levente si Florentina Iofcea. Tibi Useriu conduce inca de la…

- Tibi Ușeriu conduce ultramaratonul de la Cercul Polar inca din prima zi. Singurul roman care a caștigat de doua ori cursa 6633 Arctic Ultra, are un avans considerabil fața de urmaritorul sau. Potrivit organizatorilor, intre primii cinci concurenți sunt și alți doi romani care participa la competiție.…

- Tibi Ușeriu a luat startul pentru a treia oara la Maratonul 6633 Arctic Ultra, cursa pe care a caștigat-o de doua ori consecutiv, in 2016 și 2017. Romanul Tibi Ușeriu, singurul est-european care a reușit sa caștige intrecerea, și singurul din istoria ultramaratonului care a luat titlul de doua ori,…

- Atletul Aiudean, Levente Polgar iși va vedea in curand visul cu ochii. Dupa ce luni intregi s-a chinuit sa faca rost de finanțate, acum maratonistul este pregatit sa intre in cea mai dura competiție din lume. Polgar a plecat spre Cercul Polar unde va da piept cu gerul și rezistența la Ultra Artic 6633.…

- Prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie la nivel mondial, ultramaratonistul aiudean Polgar Levente pleaca astazi spre Cercul Polar cu convingerea ca va termina cursa desfasurata in conditii extreme, cu temperaturi cuprinse intre minus…

- Sportivul fara o mana din Aiud, Levente Polgar, se afla pe ultima suta de metri in ceea ce priveste participarea la cel mai dur ultramaraton din lume. Levi, cum este strigat de prieteni, este singurul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, in lungime de 630 de kilometri, ce va debuta in…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de șase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, considerat cel mai dur ultramaraton din lume, ce va debuta in 9 martie in Canada, in zona Cercului Polar. Levente Polgar, caruia prietenii ii spun Levi,…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de sase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”. Sportivul a vorbit pentru MEDIAFAX despre antrenamente, planuri de viitori si idoli.

- Levente Polgar a declarat, intr-un interviu acordat corespondentului MEDIAFAX, ca se antreneaza pentru aceasta competitie de aproape un an de zile, inclusiv pentru a infrunta frigul. Sportivul originar din orasul Aiud, judetul Alba, considera ca toti participantii au sanse egale, iar psihicul este foarte…

- Tibi Ușeriu participa la ultramaratonul de la Cercul Polar pentru a treia oara. Bistrițeanul a caștigat Artic Ultra 6633 de doua ori consecutiv și iși apara titlurile la ediția aniversara a competiției. In premiera, Romania va fi reprezentata la ultramaratonul de la Cercul Polar de patru sportivi. Bistrițeanul…

- Avram Iancu, bibliotecarul din Petrosani care a traversat inot Dunarea, de la izvoare la delta, va participa la una dintre cele mai grele competitii din lume, „6633 Arctic Ultra”, ultra-maratonul de 566 de kilometri de la Cercul Polar. In urma cu doi ani un roman a terminat pe primul loc cursa de peste…

- Ultramaratonistul Polgar Levente, prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie din lume, se antreneaza intens pentru a participa la intrecerea de la Cercul Polar, care va debuta in 9 martie.

- Oficial pe panoul de start al celei mai dure competiții din lume, Arctic Ultra 6633, la secțiunea 350 de mile, ultramaratonistul aiudean Levente Polgar incearca sa gaseasca rapid finanțare pentru a putea reprezenta Romania, cu fruntea sus. Levi este primul sportiv din istoria competiției cu un handicap…

- Povestea maratonistul cu o singura mana: „Suferința e o parte din mine. Nu ma vad traind fara ea. De cand m-am nascut, suferința a fost ceva firesc in familie. Degeaba aș spune acum ca vreau binele, fiindca nu știu ce e ala, nu știu cum sa-l abordez.” Levente Ioan Polgar are o detașare pe care numai…

- Levente Polgar este din Aiud si are 37 de ani. La varsta de 6 ani, a avut un accident de tren in urma caruia si-a pierdut mana dreapta. Cu toate acestea, el a devenit sportiv de performanta si a participat la numeroase competitii. Prin ambitie si perseverenta, Levente Polgar a ajuns sa fie…

- Levente Polgar este invitat la Interviurile Libertatea LIVE, joi. Levente Polgar este primul sportiv din lume cu o dizabilitate care a fost acceptat la ultramaratonul arctic, competiție caștigata in doua randuri de Tiberiu Ușeriu. Maratonistul roman a alergat pentru multe cauze sociale. Ne povestește,…

- Ultramaratonistul Polgar Levente a fost admis sa participe la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie din lume, sportivul din Aiud fiind prima persoana cu dizabilitati care a fost acceptata de...

- Ultramaratonistul Polgar Levente a fost admis sa participe la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competiție din lume, sportivul din Aiud fiind prima persoana cu dizabilitați care a fost acceptata de organizatori in aceasta cursa, a carei prima ediție s-a desfașurat in 2007. Sursa…

