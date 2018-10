Levente Borviz, head of retail MOL: Dezvoltarile tehnologice care apar si noile obiceiuri de consum schimba fundamental piata de retail de carburant

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat noile reguli privind restrictionarea creditarii populatiei prin limitarea gradului de indatorare in cazul creditelor de consum si ipotecare. In cazul imprumuturilor in lei, gradul maxim de indatorare va fi de 40%,…

- Piata de spatii industriale si logistice din Romania ar putea atinge 3,9 milioane de metri patrati la finalul anului, in conditiile in care stocul modern de spatii logistice si industriale a ajuns la 3,4 milioane de metri patrati la finalul primului semestru din 2018, iar in S2/2018 se asteapta…

- Consiliul Concurentei asculta reactiile din piata si demareaza o investigatie la sediul celui mai mare producator de energie din Romania, Hidroelectrica. Perla sistemului energetic local si una dintre cele mai profitabile companii din Romania este suspectata de abuz de pozitie dominanta, in contextul…

- Piata locala exporta putin, iar pretul este de nici 2 euro pe litru, de circa trei ori mai mic decat in cazul Frantei spre exemplu. Romania exporta anual nici 4% din totalul vinului pe care il produce, cifra ce o pozitioneaza pe ultimele locuri in UE (intre tarile care produc vin), arata…

- ♦ Cel mai mare decalaj se vede incepand cu anii 2009-2010, cand, desi numarul de companii s-a stabilizat intre 66.000 si 70.000, cel al salariatilor a continuat sa scada ♦ Piata locala de constructii a avut in 2017 o valoare de circa 9,8 mld. euro. Numarul de angajati din constructii…

- Tesco si Carrefour au confirmat luni ca au format o alianta strategica pe termen lung pentru a se folosi de puterea lor de achizitie in negocierile cu furnizorii si a reduce in acest fel preturile, transmite MarketWatch.Cele doua companii au anuntat in luna iulie ca alianta lor va acoperi…

- Piata titlurilor de stat din Romania a reactionat la evolutiile macro-financiare internationale si la factorii interni saptamana trecuta, iar costurile de finantare au continuat sa creasca pe scadentele scurte si medii, a comentat Andrei Radulescu, Director Analiza Macroeconomica, Banca Transilvania.…

- Inca de cand a intrat pe piata din Romania si si-a stabilit intr-un mod mai clar prezenta pe piata internationala, compania chineza Huawei a impresionat prin produsele sale calitative si prin ritmul sustinut de dezvoltare, tinand pasul cu ceilalti mari jucatori din segmentul IT.