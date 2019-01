Stiri pe aceeasi tema

- Cursul de schimb leu/euro a atins luni un nou maxim istoric, de 4,7081 de lei, ca urmare a unei cresteri de 0,23% fata de vineri, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Aceasta este a cincea zi de crestere consecutiva, continuand tendinta de saptamana trecuta.

- Leul continua tendinta de scadere in raport cu euro, cursul afisat luni de Banca Nationala a Romaniei pentru moneda europeana fiind de 4,7081 lei/euro, in crestere cu 1,06 bani (+0,23%). De asemenea, leul a pierdut teren si in fata dolarului american, care a ajuns la 4,1377 lei, in crestere cu 1,85…

- Cursul de schimb leu/euro a atins luni un nou maxim istoric, de 4,7081 lei, ca urmare a unei cresteri de 0,23% fata de vineri, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Aceasta este a cincea zi de crestere consecutiva, continuand tendinta de saptamana trecuta.

- Euro a crescut vineri la 4,69 lei, fata de 4,68 lei joi (4,6890 lei/euro). Moneda europeana a crescut inca de ieri peste pragul de 4,69 lei pe piata interbancara. Este a patra sedinta consecutiva la BNR in care leul atinge cea mai mica valoare din istorie in fata euro. Euro a inceput sa creasca…

- Leul inregistreaza marți un nou record negativ pe piața valutara. BNR a anunțat cea mai slaba cotație a monedei naționale in raport cu moneda europeana. Astfel, un euro a depașit pragul de 4 lei si 68 de bani, in urcare cu o jumatate de ban.

- Curs valutar 15 ianuarie. Leul s-a depreciat marti cu 0,51 bani (0,11%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6822 lei/euro. BNR a cotat luni euro la 4,6771 lei. De asemenea, leul a pierdut…

- Cursul valutar leu-euro a atins, astazi, un nou minim istoric: 4,6782 lei, o crestere de 0,04% fata de joi, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie Mediafax. Aceasta este a treia zi cu un nou minim istoric. ...

- Incertitudinile create de politicile economice si dezechilibrele macroeconomice interne intensifica perceptia de risc, intr-un context caracterizat si de volatilitate pe pietele financiare internationale, ducand cursul de schimb la un nou record istoric.