Stiri pe aceeasi tema

- Leul continua tendinta de scadere in raport cu euro, cursul afisat luni de Banca Nationala a Romaniei pentru moneda europeana fiind de 4,7081 lei/euro, in crestere cu 1,06 bani (+0,23%). De asemenea, leul a pierdut teren si in fata dolarului american, care a ajuns la 4,1377 lei, in crestere cu 1,85…

- Leul s-a depreciat, marti, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6670 lei, mai mult cu 0,36 bani (+0,08%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6634 lei. Leul a pierdut teren si in raport cu dolarul american,…

- Leul s-a apreciat vineri in raport cu principalele valute, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6647 lei pentru un euro, in scadere cu 0,09 bani fata de cel din sedinta anterioara (-0,02%), cand moneda unica valora 4,6656 de lei. In raport cu dolarul american, cursul anuntat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6656 lei pentru un euro, in crestere cu 0,17 bani (+0,04%), comparativ cu cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6639 lei. De asemenea, moneda naţională s-a depreciat în raport cu dolarul american, cursul…

- Leul s-a depreciat si in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,0736 lei, in crestere cu 1,2 bani (+0,30%), comparativ cu cotatia anterioara, respectiv 4,0616 lei pentru un dolar. Conform BNR, moneda nationala s-a depreciat si fata de francul elvetian, care a ajuns, luni, la…

- Leul s-a depreciat, miercuri, fata de euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6605 lei, mai mare cu 0,77 bani (+0,17%), comparativ cu cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6528 lei, informeaza Agerpres.Totodata, in raport cu dolarul american, cursul…

- Leul s-a depreciat, marti, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6528 lei, mai mult cu 0,33 de bani (+0,07%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6495 lei. De asemenea, in raport cu dolarul american, cursul anuntat este…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6542 lei pentru un euro, in crestere cu 0,23 bani (+0,05%), comparativ cu cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6519 lei. De asemenea, moneda naţională s-a depreciat în raport cu dolarul american,…