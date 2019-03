Stiri pe aceeasi tema

- Datele referitoare la evolutia ROBOR, prezentate de consilierul economic al premierului, Darius Valcov, sunt cele pe luna ianuarie, insa din data de 25 a aceleiasi luni tendinta din piata s-a inversat, iar daca s-ar folosi media tranzactiilor efective, ratele ar creste pentru luna februarie, a precizat…

- Vanzarile de autovehicule in Romania au crescut, in 2018, cu circa 20%, fata de anul anterior, pana la 187.276 de unitati, dintre acestea 158.268 de unitati fiind autoturisme, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate miercuri, informeaza AGERPRES . Analiza…

- Analiza de specialitate releva ca, in 2018, piata auto din Romania a inregistrat cel mai mare volum anual al vanzarilor de automobile din ultimii 10 ani, dar mult sub cel inregistrat inainte de criza economica din anul 2009. La nivel national, in continuare, achizitiile de autovehicule sunt…

- Horia Ciorcila, presedintele Consiliului de Administratie al BT, care detine 4,345% din banca, fiind cel mai mare investitor individual, a pierdut dupa introducerea taxei bancare 124 de milioane de lei, dupa ce actiunile bancii au scazut cu 20%, potrivit calculelor ZF pe baza datelor BVB. Inainte…

- Cu doar o ora de tranzacționare ramasa pâna la închiderea celei mai dure ședințe bursiere de la criza încoace, Bursa de la București înregistreaza o prabușire de 11%, ceea ce duce declinul de la începutul anului la circa 4%. Astfel, piața locala de capital are șanse…

- Piata de capital locala a intrat intr-o zona care poate pune in pericol perspectivele de dezvoltare viitoare, incluzand aici si o eventuala promovare a bursei la statutul de piata emergenta, se arata intr-un comunicat al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) transmis miercuri AGERPRES. "Bursa de…