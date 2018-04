Stiri pe aceeasi tema

- Cursul euro a crescut de la 4,6585 la 4,6598 lei, într-o ședința în care tranzacțiile se realizau între 4,658 și 4,664 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,66 – 4,663 lei. Media dolarului american a urcat de la 3,7842 la 3,7909 lei, cotațiile lui fluctuând…

- Moneda nationala s-a depreciat, miercuri, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6598 lei/euro, in crestere cu 0,13 bani (0,03%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, de 4,6585 lei/euro. Totodată, leul s-a depreciat şi în faţa…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, potrivit unui comunicat al bancii centrale. De asemenea, Consiliul a mai decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit…

- Moneda nationala s-a apreciat, luni, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6548 lei/euro, in scadere cu 0,28 bani (-0,06%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6576 lei. Totodată, leul s-a apreciat şi în…

- Leul moldovenesc s-a devalorizat ușor fața de dolar și cu euro. Timp de o zi, el s-a depreciat cu peste patru bani in raport cu moneda americana și cu peste șapte bani pentru moneda unica europeana, relateaza Noi.md. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 21 martie o rata de schimb de…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 33 de bani pentru un euro, cu opt bani mai mult decat ieri. Cotatia dolarului american a crescut cu patru bani pana la 16 lei si 53 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6650 lei pentru un euro, in crestere cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6646 de lei. Minimul istoric înregistrat de leu în raport cu moneda unică a fost pe 23 ianuarie,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6620 lei/euro, 3,7715 lei/dolar, 3,9890 lei/franc elvetian. Miercuri, euro a crescut la 4,6622 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana…

- Moneda nationala se depreciaza miercuri in fata euro, francului elvetian si a lirei sterline. Castiga teren doar in fata dolarului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat azi un curs valutar de 4,6622 lei pentru un euro, in crestere cu 0,03% fata de ziua precedenta. Dolarul se depreciaza…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 12 martie 2018.Dolarul australian AUD 2,9778 Leva bulgareasca BGN 2,3835Dolarul canadian CAD 2,9524Francul elvetian CHF 3,9861Coroana ceha CZK 0,1831Coroana daneza DKK 0,6257Lira…

- CURS BNR, 8 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN EURO a scazut la 4.6592. LEUL s-a apreciat in fața EURO cu 0.0005. CURS BNR, 8 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN In raport cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a depreciat. Valoarea unui DOLAR…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6592 lei pentru un euro, in scadere cu 0,05 bani (-0,01%) fata de anuntul din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6597 lei. În acelaşi timp, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6597 lei pentru un euro, in crestere cu 0,01 bani fata de cel din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6596 lei. În acelaşi timp, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind de…

- CURS BNR, 7 martie 2018. FRANCUL a picat sub 4 lei! LEUL, raport cu EURO, DOLAR SUA, LIRA EURO a crescut cu 0.0001. LEUL s-a depreciat in fața EURO cu aceasta valoare de 0.0001. Un EURO a ajuns la 4.6597 lei. CURS BNR, 7 martie 2018. FRANCUL a picat sub 4 lei! LEUL, raport cu EURO, DOLAR…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 70 de bani pentru un euro, cu 16 bani mai mult decat ieri.Cotația dolarului american scade cu un ban si este de 16 lei și 69 de bani.

- Moneda nationala s-a apreciat, marti, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6596 lei/euro, in scadere cu 0,02 bani comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6598 lei. Totodată, leul s-a apreciat şi în faţa…

- CURS BNR, 5 martie 2018 Cursul BNR afișat astazi arata ca LEUL se depreciaza in fața EURO cu 0,0008, EURO crește fața de cursul comunicat in 2 martie 2018 cu 0,0008 bani, la 4,6598. CURS BNR, 5 martie 2018 In comparație cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a apreciat cu 0,0088. Dolarul SUA este cotat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6581 lei pentru un euro, in scadere cu 0,44 bani (-0,09%) fata de anuntul din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6625 lei. În acelaşi timp, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat…

- CURS BNR. Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR. Moneda europeana a inceput ziua la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Dupa ora 11, euro a crescut la 4,66 lei, pe piata interbancara. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6552 lei pentru un euro, in crestere cu 0,13 bani (+0,03%) fata de anuntul din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6539 lei. În acelaşi timp, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat…

- Leul moldovenesc, la sfirșitul saptaminii de lucru, s-a ieftinit ușor fața de dolar, dar continua sa se scumpeasca fața de euro, relateaza Noi.md. Timp de o zi, el s-a depreciat in raport cu moneda americana cu mai puțin de doi bani, dar s-a apreciat cu aproape trei bani fața de moneda unica europeana.…

- CURS VALUTAR 21 februarie. Banca Naționala a Romaniei a afișat cursul cursul valutar pentru miercuri, 21 februarie. Vești proaste pentru moneda naționala. Dolarul este in continua creștere și inregistreaza astazi 3.7828 Lei.

- Leul moldovenesc și-a intarit și mai mult pozițiile fața de dolar și euro, noteaza Noi.md. Timp de o zi, el s-a scumpit in raport cu moneda americana cu inca cinci bani și jumatate, iar fața de moneda unica europeana – cu peste 19 bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru data de 21…

- Euro a crescut cu 0,14 bani, pana la 4,6609 lei. Moneda unica nu a avut o cotatie mai mare din ziua de 26 ianuarie, cand BNR afisa 4,6658 lei pentru un euro. Dolarul s-a apreciat cu 2,24 bani, pana la 3,7530 lei. Francul elvetian s-a intarit de la 4,0452 la 4,0471 lei, iar lira sterlina…

- Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6595 lei/euro, in scadere cu 0,03 bani (-0,01%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6598 lei. Totodata, leul s-a apreciat si…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 68 de bani pentru un euro, cu patru bani mai mult decat ieri.Si valoarea dolarului american creste cu patru bani si este de 16 lei și 76 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6572 lei, dupa ce luni a scazut la 4,6534 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport…

- Leul moldovenesc continua sa-și piarda pozițiile fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi, leul s-a depreciat fața de moneda americana cu inca patru bani și jumatate, iar fața de moneda unica europeana – cu peste 18 bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 14 februarie o…

- CURS VALUTAR BNR 13 FEBRUARIE 2018. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 13 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6670…

- CURS VALUTAR BNR 12 FEBRUARIE 2018. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 12 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6700…

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, a slabit ușor atit fața de dolar, cit și fața de euro. In weekend el s-a depreciat cu circa 3 bani in raport cu moneda americana și cu aproape 4 bani fața de moneda unica europeana, noteaza NOI.md. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 36 de bani pentru un euro, cu patru bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului american creste cu doi bani si este de 16 lei și 63 de bani.

- Leul moldovenesc și-a intarit și mai mult pozițiile fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. El s-a apreciat timp de o zi cu peste doi bani in raport cu moneda americana și cu aproape șapte bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 8 februarie o rata de…

- Cursul euro a scazut de la 4,6582 la 4,6551 lei, pe fondul unei tendințe de apreciere a monedelor la nivel regional. Tranzacțiile s-au realizat între 4,649 și 4,658 lei iar cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,654 – 4,657 lei. Media dolarului american a urcat de la 3,7442…

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. El s-a apreciat timp de o zi cu aproximativ 0,7 bani in raport cu moneda americana și cu aproape noua bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 30 ianuarie o rata de schimb de la…

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi el s-a apreciat cu aproape trei bani in raport cu moneda americana, dar s-a depreciat cu peste 13 bani fața de moneda unica europeana. Astfel, pentru 25 ianuarie Banca Naționala a Moldovei a fixat…

- Moneda nationala a continuat si in aceasta saptamana sa se deprecieze in fata principalelor valute. Cursul de 4,6679 lei pentru un euro, afisat de Banca Nationala marti, reprezinta un nou minim istoric pentru moneda autohtona, care a scazut si in raport cu dolarul american, cotat la 3,8116 lei, dar…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 76 de bani pentru un euro, cu 14 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului scade cu trei bani, pana la 16,82 lei.

- Banca Naționala a Romaniei anunțat, marți, un curs de 4,6679 lei/euro, marcand a treia zi in care moneda naționala atinge un minim istoric in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul maxim de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. În ceea ce priveşte…

- Banca Naționala a Romaniei anunțat un curs de 4,6679 lei/euro, marcand al treilea minim istoric consecutive inregistrat de moneda naționala in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. Dolarul american, cotat indirect…

- Leul moldovenesc s-a intarit și mai mult in raport cu dolarul și cu euro, relateaza NOI.md. Astfel, timp de o zi el s-a apreciat fața de moneda SUA cu inca aproximativ doi bani, iar fața de moneda unica europeana – cu aproape cinci bani. Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru data de 23 ianuarie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6656 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins vineri, un nou nivel record.Vineri, euro a crescut la nivelul de 4,6614 lei, peste pragul de 4,6599 lei din data de 16 ianuarie. Luni, euro a atins un…

- Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a inregistrat cea mai ridicata valoare in fata leului: 4,6614 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 16 ianuarie: 4,6599 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 19 ianuarie cursuri de schimb pentru euro,…

- Euro atinge un nou maxim istoric fața de leu. Moneda unica depașește pentru prima data pragul de 4,66 lei, de cand a fost pusa in circulație. Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6614 lei/euro, un nou maxim istoric pentru moneda europeana. Dolarul american, cotat indirect…

- Leul moldovenesc, la sfirșitul acestei saptamini de lucru, s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit puțin fața de euro. Timp de o zi, acesta s-a apreciat cu inca 0,7 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu aproape cinci bani in raport cu moneda unica europeana, informeaza NOI.md. Astfel,…

- Moneda naționala a receptat din plin șocul noii crize guvernamentale, la doar o zi dupa demisia premierului Mihai Tudose devalorizandu-se foarte puternic fața de principalele valute. De fapt, leul a atins marti cel mai prost curs oficial din istorie in raport cu euro, dar a pierdut foarte mult teren…

- Euro a coborat cu 26 bani, pana la 4,6573 lei, iar dolarul cu 1,15 bani, la 3,8067 lei. Francul elvetian s-a depreciat de la 3,9533 la 3,9531 lei, iar lira sterlina s-a apreciat de la 5,2494 la 5,2524 lei. Evolutiile de marti Leul a scazut marti, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei…

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% în raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. În ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la…

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% in raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. In ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la 3,8039 lei.…

- Leul moldovenesc s-a consolidat la sfirșitul saptaminii in raport cu dolarul și euro, noteaza NOI.md. In particular, timp de o zi, el s-a apreciat cu aproape 2 bani fața de moneda americana și cu peste 12 bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 12 ianuarie…