Stiri pe aceeasi tema

- Ziua și maximul istoric pentru euro in raport cu leul. Moneda euro a continuat sa creasca in raport cu leul și atinge, marti un nou maxim istoric la cursul anunțat de BNR, dupa ce toata saptamana trecuta a doborat record dupa record. Moneda euro a continuat sa creasca in raport cu leul și atinge,…

- Leul a continuat și marți tendinta de scadere in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei pentru moneda europeana fiind de 4,7142 leu/euro, in crestere 0,13% fața de ședința precedenta. Miercuri, 9 ianuarie, euro a atins pragul de 4,6722 lei, care a depăşit precedentul record,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6975 lei/euro, 4,1192 lei/dolar, 4,1441 lei/franc elvetian. Este pentru prima data cand euro sare de pragul de 4,69 lei la cursul BNR si este cea mai mare valoare din istorie pe care moneda europeana o atinge in fata leului. Euro a…

- Cursul de schimb leu/euro a atins joi un nou maxim istoric, de 4,6890 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,13% fața de miercuri, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Aceasta este a treia zi de creștere consecutiva, continuand tendința de saptamana trecuta, scrie Mediafax.Cursul…

- Leul s-a depreciat marti cu 0,51 bani (0,11%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6822...

- Leul si a continuat deprecierea joi cu 0,42 bani 0,09 fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei BNR fiind de 4,6764 lei euro, aceasta dupa ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei, informeaza Agerpres.roIn…

- Euro creste si atinge un nou record istoric in fata monedei nationale. Este a doua zi consecutiva in care BNR a anuntat cel mai mare curs euro/leu, din istorie. Banca Nationala a Romaniei (BNR) anuntase miercuri un curs de referinta de 4,6722 lei/euro, 4,0803 lei/dolar, 4,1614 lei/franc elvetian. …

- Euro iși continua creșterea - arata cursul oficial lansat de BNR.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6640 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins luni. Luni, euro a scazut la 4,6612 lei, scrie News.ro.Marti, dolarul american,…