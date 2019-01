Leul s-a prabusit in fata euro! Klaus Iohannis, mesaj foarte dur: „PSD nu se pricepe la economie si PSD guverneaza prost”

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu privire la deprecierea leului in fata euro, ca PSD guverneaza „prost” si acest lucru se reflecta si in cursul de schimb. „Sigur ca sunt motive de ingrijorare. Am spus-o si nu-mi face placere, dar trebuie sa o repet: PSD nu se pricepe la economie si PSD guverneaza prost. Rezultatul se vede si in cursul de schimb si in multe alte date care arata ca lucrurile nu merg asa cum trebuie si asa cu isi doresc romanii”, a spus Iohannis, intrebat daca exista motive de ingrijorare cu privire la economia Romaniei in contextul deprecierii monedei nationale.…