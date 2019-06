Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4.7229 lei/euro, in scadere cu 0.01% fata de valoarea atinsa marti. Totodata, dolarul american a coborat la cel mai slab nivel din ultimele 3 luni, scrie news.ro.Marti, euro a urcat la 4.7232 lei. Miercuri,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4.7232 lei/euro, in crestere cu 0.11% fata de valoarea atinsa luni. Totodata, dolarul american a coborat la cel mai slab nivel din martie pana in prezent, relateaza News.ro.

- Euro a scazut, joi, in comparatie cu moneda nationala, lucru care s-a intamplat si miercuri. In schimb, dolarul american a crescut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7582 de lei/unitate, in scadere cu 0,05% fata de sedinta de miercuri. Dolarul american a crescut,…

- Euro scade la inceput de saptamana in raport cu moneda nationala, dar foarte putin. In scadere si ceva mai mult este si dolarul. In schimb, francul elvetian a ajuns la cel mai mare nivel din 9 iulie 2015. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7625 de lei/unitate, mai putin…

- Euro si dolarul se apreciaza in comparatie cu moneda nationala, in ultima zi a saptamanii. Francul elvetian ajunge la cel mai mare nivel din iulie 2015. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7628 de lei/unitate, in crestere fata de sedinta anterioara. Dolarul american,…

- Euro scade, joi, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul american continua sa creasca si ajunge la cel mai mare nivel din ultimii doi ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7603 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta anterioara. Dolarul american,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7564 lei/euro. Francul elvetian a crescut pana la cel mai ridicat nivel din iunie 2017 pana in prezent, conform news.ro.

- Cursul valutar publicat luni de Banca Nationala a Romaniei indica o depreciere a leului in raport cu toate valutele, exceptand zlotul si forintul, dar si o scumpire a gramului de aur, in raport cu ziua de vineri.