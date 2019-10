Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 oct – Sputnik. La cursul valutar al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru miercuri, 23 octombrie, un dolar american echivaleaza cu 17,38 lei, un euro – cu 19,36 lei, o hrivna ucraineana – cu 70 de bani, un leu romanesc – cu 4,07 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 27 de bani.…

- Totodata, leul s-a depreciat si fata de dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,2726 lei, in crestere cu 1,19 bani (+0,28%), comparativ cu cotatia anterioara, de 4,2607 lei pentru un dolar. Conform BNR, moneda nationala s-a apreciat comparativ cu francul elvetian, care a ajuns, marti, la valoarea…

- Leul moldovenesc s-a depreciat din nou in raport cu principalele valute de referința la acest sfarșit de saptamana. Excepție face dolarul american, care s-a ieftinit cu 4 bani fața de ziua de joi. Euro, dimpotriva, s-a scumpit cu 4 bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza astazi in raport cu principalele valute de referința. De luni pana marți, la cursul oficial, prețul euro a scazut cu 3 bani, iar dolarul s-a ieftinit cu un ban.

- Prețul euro a scazut cu 4 bani de marți pana miercuri la cursul valutar oficial. Comparativ cu ziua de luni, euro s-a ieftinit cu tocmai 7 bani. Prețul dolarului, hrivnei ucrainene și leului romanesc a scazut cu 1 ban de marți pana miercuri.

- Joi, 19 septembrie, leul s-a depreciat in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,7415 lei, mai mult cu 0,61 bani (+0,13%) fata de cotatia din sedinta anterioara. Astazi, leul s-a apreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,2846 lei, in scadere cu…

- Prețul de vanzare al dolarului era vineri de 17,99 lei – intenționat menținut cu un ban sub pragul psihologic de 18 lei la unitațile de schimb valutar ale unor importante banci din Republica Moldova.