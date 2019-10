Leul a scazut ușor dupa adoptarea moțiunii de cenzura. Daca la ora 13.00 cursul oficial anunțat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) era de 4,7498 unitați pentru un euro, la ora 16.10 un euro ajunsese la 4,7546 lei. Moneda naționala a scazut și in fața dolarului american. Acesta era cotat la 4,3074 lei de catre BNR in ziua de joi, 10 octombrie, insa la ora scrierii acestei știri se tranzacționeaza la 4,3131 lei. Cursul interbancar la ora 16.10 in data de 10 octombrie 2019 Reamintim, Guvernul Dancila a fost demis prin moțiune de cenzura, cu 238 de voturi. Președintele Klaus Iohannis a anunțat…