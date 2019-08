Leul a ramas stabil fata de euro Evolutia leului din perioada analizata fata de principalele valute a fost influentata de factorii externi, in primul rand de decizia de politica monetara a Rezervei Federale americane. Cursul euro a crescut de la 4,7278 la 4,7340 lei, la sfarsitul perioadei, cand tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,732 – 4,738 lei, cu inchiderea la 4,732 lei. Dupa inchiderea pietei locale cotatiile euro au inceput sa scada fiind atins un minim de 4,724 lei. Luna aceasta, din punct de vedere istoric, leul ar trebui sa fie protejat de intrarile mai mari de valuta de la nivelul caselor de schimb, urmare a revenirii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia leului a fost influentata de decizia de miercuri a Rezervei Federale americane de a reduce dobanda sa de referinta cu un sfert de punct procentual la 2 – 2,25%. Cursul euro a scazut usor de la 4,7336 la 4,7317 lei, intr-o sedinta in care transferurile se efectuau in culoarul 4,732 – 4,735 lei,…

- Leul a preluat tendinta monedelor din regiune si s-a depreciat fata de euro, consecinta a iesirilor de capital speculativ. Cursul euroa crescut de la 4,7278 la 4,7301 lei, intr-o sedinta in care transferurile se efectuau in culoarul 4,728 – 4,733 lei, cele de la ora 14:00 realizandu-se la 4,731 lei.…

- Perioada analizata a fost in care cursul euro s-a consolidat la 4,73 lei iar indicii ROBOR au revenit la valorile din primavara. Euro a atins un maxim de 4,7345 lei si incheiat intervalul la 4,7315 lei, cand tranzactiile din piata locala s-au realizat intr-un culoar ingust, 4,732 – 4,735 lei. In cursul…

- Leul a cunoscut in perioada analizata o tendinta de depreciere fata de euro si francul elvetian, iar indicii ROBOR au avut o evolutie descendenta. Cursul euro a crescut de la 4,7214 la 4,7339 lei si a incheiat perioada la 4,7317 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au efectuat intre 4,728 si 4,736…

- Euro si dolarul american au continuat sa se aprecieze fata de leu, dupa cateva saptamani in care au fost inregistrate miscari de intarire ale monedei nationale. Media monedei unice a crescut de la 4,7328 la 4,7352 lei, mai mult cu un ban fata de sfarsitul saptamanii trecute, intr-o sedinta in care transferurile…

- Perspectiva ca Rezerva Federala americana sa decida luna viitoare o reducere a dobanzii sale cheie, sub presiunea cererilor repetate ale presedintelui Trump dar si a consecintelor razboiului comercial dintre SUA si China, au provocat deprecierea dolarului fata de principalele valute. Cursul dolarului…

- In perioada analizata, euro s-a consilidat la pragul de 4,72 lei, in timp ce francul elvetian a urcat la maximul ultimelor aproape trei luni. Cursul euro a atins un maxim de 4,7287 lei, dar la sfarsitul perioadei a coborat la 4,7233 lei, intr-o sedinta in care deschiderea s-a realizat la 4,719, leul…

- Leul a avut ieri o sedinta linistita, pe fondul reducerii aversiunii fata de risc, de care au profitat si alte monede din regiune. Cursul euro a revenit de la 4,7615 la 4,7616 lei, intr-o sedinta in care cotatiile s-au miscat intre 4,76 si 4,763 lei. Tranzactiile de ora 14:00 se efectuau in jurul valorii…