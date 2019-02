Leul a crescut ușor în raport cu moneda unică Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7559 lei, o scadere de 0,04% fata de nivelul atins miercuri. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu leul şi a atins, în 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei. Miercuri, euro a urcat la 4,7576 lei. Joi, euro a scăzut la 4,7559 lei. Preţul gramului de aur a scăzut de la 181,3376 lei la 180,0916 lei. Miercuri, acesta a urcat la cel mai ridicat nivel din 3 ianuarie 2013, când a fost 182,4256 lei. Dolarul american, cotat indirect în piaţa… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7576 lei, o crestere de 0,20% fata de nivelul atins marti. Aurul a urcat pana la cel mai mare nivel din ianuarie 2013 pana in prezent. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7451 lei, o crestere de 0,03% fata de nivelul atins miercuri. Dolarul american a urcat pana la cel mai mare nivel din aprilie 2017 pana in prezent. Miercuri, euro a urcat la 4,7435 lei. Dolarul american, cotat indirect…

- In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a tins un nivel maxim de 4,7648 lei. Marti, euro a coborat la 4,7412 lei.Miercuri, euro a urcat la 4,7435 lei. Pretul gramului de aur a scazut de la 177,4473 lei la 176,7183 lei. Marti, aurul a atins valoarea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7435 lei, o crestere de 0,05% fata de nivelul atins marti. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu leul şi a tins un nivel maxim de 4,7648 lei. Marţi, euro…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7391 lei, o scadere de 0,08% fata de nivelul atins miercuri. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a tins un nivel maxim de 4,7648 lei. Miercuri, euro a coborat la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7427 lei, o scadere de 0,03- fata de nivelul atins marti. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a tins un nivel maxim de 4,7648 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7440 lei, o scadere de 0,22% fata de nivelul atins luni. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu leul şi a tins un nivel maxim de 4,7648 lei. Marţi, euro a scăzut…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6495 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de pragul atins vineri. Aurul a urcat la cel mai mare nivel din ultimele cinci luni si jumatate, iar lira sterlina a scazut la cel mai slab nivel din ultimele trei luni, scrie News.ro.Vineri,…