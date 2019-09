Leul a câştigat, miercuri, teren în faţa principalelor valute Leul a castigat teren si in fata dolarului american, pana la un curs de 4,2926 lei, cu 2,69 bani (-0,62%) sub cotatia de marti, de 4,3195 lei pentru un dolar.



De asemenea, francul elvetian a ajuns, miercuri, la 4,3571 lei, in scadere cu 0,73 bani (-0,17%) raportat la valoarea din ziua precedenta, cand moneda elvetiana a fost cotata la 4,3644 lei.



Gramul de aur s-a ieftinit, miercuri, cu 60,04 bani (-0,28%), pana la 212,3704 lei, de la 212,9744 lei cat s-a anuntat in sedinta de marti. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

