- Rusia a inceput sa testeze rachete cu munitie reala miercuri in Marea Baltica, alertand Letonia, tara membra a NATO, potrivit careia aceste exercitii au fortat-o sa inchida partial spatiul aerian comercial de la Marea Baltica, relateaza Reuters. Ministerul Apararii de la Moscova anuntase…

- NATO nu isi propune sa izoleze Rusia dupa atacul cu un agent neurotoxic petrecut la inceputul lunii martie la Salisbury, in Marea Britanie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, insa Alianta a trebuit sa reactioneze pentru a-si arata nemultumirea fata de Moscova, a declarat…

- Autoritatile suedeze au emis avertismente cu privire la traficul maritim civil la Marea baltica, inaintea unor exercitii militare ale Marinei ruse si unor teste ale unor rachete prevazute saptamana aceasta, relateaza The Associated Press. O reprezentanta a Administratiei Maritime suedeze, Marie Hallerfelt,…

- Rusia a starnit ingrijorarea in Letonia. Ministerul Apararii de la Riga și-a exprimat ingrijorarea fața de un anunț neașteptat al Moscovei, care intenționeaza sa efectueze trageri de racheta in Marea Baltica, intre Letonia și Suedia, saptamana viitoare. "Șeful rus al Centrului de Control al Traficului…

- Ben Wallace, ministru de stat pentru Securitate, adjunct al ministrului de Interne, a declarat ca perchezitionarea avioanelor este o operatiune de rutina, in contextul in care Moscova a cerut explicatii in legatura cu perchezitionarea unui avion de pasageri apartinand companie ruse de stat Aeroflot.…

- MAE a confirmat ca un diplomat roman acreditat in Rusia a fost declarat „persona non grata”, dupa o masura similara adoptata de tara noastra in semn de solidaritate cu Marea Britanie in cazul atacului de la Salisbury. „Ministerul Afacerilor Externe confirma declararea de catre Federația Rusa persona…

- Potrivit agentiei DPA, au fost convocati ambasadorii din Marea Britanie, Germania, Franta, Polonia si Italia, precum si reprezentanti diplomatici din Olanda, Albania, Romania, Ucraina, Letonia si Macedonia.Sputniknews mentioneaza convocarea reprezentantilor diplomatici a 14 tari europene,…

- Administratia Vladimir Putin a cerut Marii Britanii sa ofere dovezi ca atacul chimic din oraselul Salisbury nu a fost comis de serviciile secrete britanice, avertizand ca, in caz contrar, va considera ca este o agresiune la adresa unor cetateni rusi.

- Guvernul din Islanda a anuntat, luni seara, ca va boicota la nivel diplomatic Cupa Mondiala de Fotbal, programata in Rusia, ca reactie la atacul chimic produs in Marea Britanie. Guvernul de la Reykjavik a transmis ca nu intentioneaza sa expulzeze diplomati rusi. In schimb, "toate intalnirile…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 16:17 SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi in cazul…

- 48 dintre persoanele expulzate sunt diplomati de la Ambasada Rusiei, iar 12 sunt rusi care lucreaza la Organizatia Natiunilofr Unite. Tarile membre UE au convenit vineri sa adopte noi masuri punitive impotriva Rusiei dupa atacul neurotoxic in urma caruia fostul spion rus Sergei Skripal si…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press. Declaratiile…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Premierul britanic Theresa May va incerca joi sa obtina sustinerea unanima a partenerilor sai europeni pentru condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie. Insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, comenteaza AFP. "Provocarea adresata de Rusia…

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a semnat, alaturi de omologii sai din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia si Ucraina, o declaratie in care reafirma sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si pozitia de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeii de catre…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Cheltuielile Romaniei in domeniul apararii au crescut semnificativ Avioane de lupta F-16. Foto: Catalin Purcaru. Cheltuielile României în domeniul apararii au crescut semnificativ anul trecut, apropiindu-se de pragul de 2% din PIB, potrivit raportului anual al secretarului general al…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul…

- Intrebat de presa din Rusia daca expulzarile vor avea loc, Lavrov a spus: "Absolut. In curand. Va promit”. De asemenea, Lavrov a sustinut ca abordarea Marii Britanii este un rezultat al problemelor Guvernului in privinta Brexitului. Conform rapoartelor, ministrul rus de Externe ar fi…

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…

- 'Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre', a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa.Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta…

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri boicotarea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia de membrii guvernului sau si de familia regala britanica. ''Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia in aceasta…

- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza la scandalul dintre Marea Britanie si Rusia, generat de otravirea unui fost spion rus pe teritoriul britanic."Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri un boicot al viitoarei Campionatul Mondial de Fotbal, in Rusia, al membrilor Guvernului britanic si familiei regale, relateaza AFP.Citește și: EXPLODEAZA relațiile intre Rusia și Marea Britanie: 23 de diplomați ruși, EXPULZAȚI din Regat…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o 'incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale' privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie, relateaza AFP. ''Aliatii…

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Marea Britanie și aliații sai ar putea impune noi sancțiuni Moscovei, dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal cu o substanța neuotoxica, în Salisbury, Anglia. În cazul Londrei, masurile vor fi cel mai probabil foarte dure.

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- Traficul internațional cu autovehicule furate are o ruta bine stabilita: din vestul Europei, via Romania, in est, in țari precum Moldova, Ucraina etc. Anul trecut, in punctele de trecere ale frontierei din județul Arad au fost descoperite 44 de autoturisme care figurau ca fiind furate. Potrivit comisarului…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila.

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Tara scandinava este urmata in continuare de Germania, cu 13-7-5 (total 25) si de Canada cu 9-7-8 (total 24). SUA a urcat pe locul 4, cu 8-7-6 (total 21), depasind Olanda, care a coborat pe locul 5, cu 7-6-4 (total 17).Clasamentul dupa ziua de joi, 22 februarie…

- Oficialii britanici sustin ca armata Rusiei este implicata "in mod direct" intr-un atac cibernetic, folosind virusul NotPetya, care a afectat Ucraina, in iunie 2017, si care ulterior s-a extins in mai multe tari europene, informeaza site-ul postului BBC, scrie mediafax.ro.

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018”, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste statul…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Polonia, Ucraina si statele baltice se tem ca proiectul va creste dependenta Europei de gazul provenit Rusia si va ajuta Kremlinul sa obtina un venit aditional de cateva miliarde de dolari in plus."Ca si Polonia, Statele Unite se opun conductei de gaz Nord Stream 2. Percepem proiectul ca…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, astazi, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele ‘Justitia furata’. De asemenea, potrivit anuntului de pe reteaua de socializare, manifestari…