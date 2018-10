Stiri pe aceeasi tema

- Partidul prorus Armonia (social-democrat) a castigat alegerile legislative din Letonia, devasandu-i pe populisti, dintre care unii nu exclud sa formeze o coalitie cu respectiva formatiune, releva rezultatele definitive facute publice duminica, relateaza Agerpres.

- Alegerile parlamentare din Letonia din 6 octombrie s-ar putea desfașura cu grave incalcari. Asta dupa ce s-a aflat ca partidelor politice din Letonia li s-a propus sa cumpere baza de date a companiei energetice Latvenergo și sa plateasca pentru o campanie masiva pe internet.

