- Ministerul Sanatatii din Letonia a lansat vineri o noua initiativa privind interzicerea reclamelor la bauturi alcoolice pe posturile de televiziune, de radio si pe Internet, precum si vanzarea de alcool la benzinarii, a afirmat ministerul intr-un comunicat, relateaza Xinhua, potrivit agerpres.ro.Ministerul…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) lanseaza in consultare publica un proiect de decizie prin care propune revizuirea masurilor menite sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati la serviciile de telefonie si acces la internet, adaptate nevoilor lor specifice…

- Ministrii finantelor din UE vor discuta la reuniunea de vineri solicitarea Romaniei si Ungariei de a relaxa legislatia producerii de bauturi spirtoase in gospodarii, o practica traditionala in Europa de Est si Centrala, limitata in cadrul UE din motive de sanatate publica, arata Reuters. Normele UE…

- Interzicerea fumatului in mașini, care este deja existenta in Regatul Unit atunci cand se afla și copii in mașina "se numara printre multe alte masuri, dar vom continua sa vorbim in viitor cand exista lucruri clare de transmis", a declarat Ministrul Santații al Spaniei, Maria Luisa Carcedo.El…

- O primarie din Alba vrea sa recupereze de la o echipa de fotbal banii cheltuiți ilegal pe: TAMPOANE, JUCARII, BAUTURI ALCOOLICE, produse care nu au legatura cu activitatea sportivaBanii au fost cheltuiți ilegal in perioada 2014 – 2016 pentru a susține activitatea echipei de fotbal a comunei. Primaria…

- Polițiștii din Alba au intensificat acțiunile și controalele in piețe și locuri de desfacere a produselor agro – alimentare, pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților ce ar putea fi comise, in aceasta perioada, de comerciani. Au fost aplicate 55 de sancțiuni contravenționale, au fost confiscate…

- Partidul socialist spaniol PSOE, condus de premierul spaniol Pedro Sanchez, a promis ca va face prostitutia ilegala intr-o serie de masuri care au ca scop obtinerea voturilor femeilor la alegerile generale de pe 28 aprilie, conform unor surse, scrie The Guardian.