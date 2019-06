Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul belgian a adoptat in martie o rezolutie in care se cere Germaniei anularea pensiilor acordate persoanelor care s-au inrolat ca voluntari in Waffen-SS, respectiv in Wehrmacht.Citește și: Gigel Stirbu (PNL), dupa ce a facut senzatie la citirea motiunii de cenzura cu ochelarii galbeni:…

- Cu trei ani in urma, o comisie de experti a estimat valoarea pierderilor cauzate de razboi la cel putin 290 miliarde de euro (328 de miliarde de dolari).Atena anuntase la sfarsitul lui aprilie ca va trimite o nota verbala, considerata mai putin formala decat corespondenta diplomatica scrisa…

- Cancelarul Angela Merkel a confirmat luni ca Germania continua sa sprijine mecanismul "Spitzenkandidat", desemnarea unui candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene (CE) din randul unui partid iesit invingator in alegerile europarlamentare, in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron…

- Liderul Aliantei 2020 USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca liderul PSD Liviu Dragnea isi pierde controlul propriilor cuvinte si ganduri dupa ce Dragnea a comparat protestele fata de PSD cu modul in care se comportau Camasile negre, in anii '30, in Germania nazista, si a spus ca USR si „civilizatul Ciolos”…

- Ieri am cinstit cum se cuvine o zi cu tripla insemnatate: Ziua Independenței, Ziua Victoriei, și Ziua Europei. La 9 mai 1877, ministrul de externe, Mihail Kogalniceanu, declara in Camera Deputatilor: “Suntem independenti, suntem natiune de sine statatoare…” La 9 mai 1945 este consființita victoria Aliatilor…

- Expert: 9 Mai – Ziua Europei, o sarbatoare care inca nu s-a afirmat in Moldova / Ciurea a declarat ca pe 9 mai noi sarbatorim remanența unei lumi vechi care nu mai exista, dar care este foarte importanta pentru o buna parte a societații. Aceasta zi este asociata și cu amintirea acelei lumi, a fostei…

- Sectorul agricol al Germaniei se confrunta cu o criza de mana de lucru, dupa ce numarul muncitorilor sezonieri, cei mai multi din estul Europei - romani si polonezi - a scazut, iar oamenii refuza sa mai lucreze pe salariul minim oferit in aceasta tara.

- Parlamentul grec a votat, miercuri, pentru demararea unei campanii diplomatice pentru a determina Germania sa plateasca pentru daunele provocate de ocupația nazista din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie Reuters. O comisie parlamentara a declarat în 2016 ca refacerea statului…