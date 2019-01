Presedintele leton Raimonds Vejonis i-a cerut lui Krisjanis Karins, europarlamentar si membru al partidului Noua Unitate (centru-dreapta), sa formeze noul guvern, in urma alegerilor parlamentare desfasurate pe 6 octombrie, din care a rezultat intr-un parlament fragmentat in care sunt reprezentate sapte formatiuni, transmite Xinhua.



Negocierile intre partidele parlamentare au batut pasul pe loc dupa scrutin.



Krisjanis Karins este al treilea candidat la functia de prim-ministru desemnat de presedintele Vejonis in urma alegerilor din octombrie, dupa ce tentativele predecesorilor…