Stiri pe aceeasi tema

- Partidul prorus Armonia s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare desfasurate sambata in Letonia cu 19,4% din voturi, in fata unei aliante liberale prooccidentale For Development/For! (13,4%), potrivit unui sondaj efectuat la iesirea de la urne publicat de televiziunea nationala, relateaza…

- Partidul prorus Armonia s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare desfasurate sambata in Letonia cu 19,4% din voturi, in fata unei aliante liberale prooccidentale For Development/For! (13,4%), potrivit unui sondaj efectuat la iesirea de la urne publicat de televiziunea nationala, relateaza…

- Partidul Social Democrat "Armonia" (prorus, centru-stanga) a obținut cele mai multe voturi, insa formațiunile proeuropene au inregistrat scoruri peste așteptari la alegerile legislative din Letonia, potrivit unui sondaj realizat la ieșirea de la urne de postul LTV, informeaza agenția Reuters, potrivit…

- Partidul pro-rus Armonia s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare letone, sambata, cu 19,4% din voturi, in fața alianței pro-occidentale FOR/Dezvoltare, potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne, publicat de televiziunea publica și citat de AFP.

- Papa a ajuns luni in Letonia pentru o vizita de cateva ore, dar cu o agenda incarcata care include o rugaciune cu reprezentantii religiilor din aceasta tara, unde comunitatea catolica nu depaseste 20 %, relateaza luni EFE, potrivit Agerpres. Avionul companiei AirBaltic venind din Lituania a…

- Situația de la Poli Iași pare sa se fi detensionat dupa un inceput agitat de sezon. Președintele Adrian Ambrosie (49 de ani) da asigurari ca postul lui Flavius Stoican nu e in pericol și promite obiective marețe la Iași: "Vrem sa facem performanța și sa caștigam trofee". Oficialul a negat categoric…

- Dupa ce a caștigat, scor 2-0, partida cu Racing Union (Luxemburg), disputata in deplasare si contand pentru prima manșa din turul 1 al Europa League, FC Viitorul pregatește, in aceste zile, partida retur, care va decide echipa ce va continua aventura europeana. Formatia antrenata de Gheorghe Hagi este…

- Multi fermieri din Germania se lupta sa supravietuiasca, dupa ce canicula si, implicit, seceta au lovit partea de nord a continentului si au afectat culturile agricole, in timp ce in Franta culturile de grau au fost afectate de prea multe ploi, astfel incat recolta de cereale din acest an a blocului…