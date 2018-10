Letonia, alegeri. Partidul prorus, rezultat surprinzător Liderul partidului Armonia, Nils Ushakovs, primarul capitalei Riga, si-a exprimat la scurt timp dorinta de a reusi, de aceasta data, sa obtina intrarea formatiunii sale la guvernare. La precedentele trei scrutinuri, Armonia, foarte populara in randul importantei minoritati rusofone, s-a clasat tot pe primul loc, dar nu a putut guverna, celelalte partide refuzand colaborarea cu aceasta formatiune. Situatia actuala este diferita, pentru ca unul din partidele populiste in ascensiune, KPV LV, nu a exclus formarea unei coalitii cu Armonia. 'Nicio formula de colaborare care sa poata parea stabila… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

