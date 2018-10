Stiri pe aceeasi tema

- Sambata la ora 7.00 (aceeasi ca si ora Romaniei) s-au deschis urnele pentru alegerile parlamentare din Letonia; se va vota pana la ora 20.00, iar primele rezultate vor fi afisate imediat dupa aceea. Rezultatele finale vor fi cunoscute duminica, informeaza Reuters. Pentru cele 100 de locuri in…

- Deși societatea de termoficare din Timișoara este in pragul falimentului, cu salarii neplatite și datorii uriașe la furnizori, continua sa angajeze oameni, intamplator colegi din PNL cu conducerea Colterm. De la inceputul lunii, a fost angajat un… consilier de dezvoltare personala, cu jumatate de norma…

- ​​Noul proiect al Ministerului Finanțelor Publice, lansat in dezbatere publica, nu mai face, in mod expres, referire la Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), ci in mod general la cadrul general aplicabil pentru crearea unui asemenea organism. De asemenea, fața de proiectul inițial, nu mai…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Comisia Europeana au semnat vineri, la Bruxelles, doua acorduri pentru a furniza 20 de milioane de euro IMM-urilor inovatoare si companiilor cu capitalizare medie din Romania, Bulgaria si Letonia, informeaza un comunicat de presa al BERD.…

- Alegerile parlamentare din Letonia din 6 octombrie s-ar putea desfașura cu grave incalcari. Asta dupa ce s-a aflat ca partidelor politice din Letonia li s-a propus sa cumpere baza de date a companiei energetice Latvenergo și sa plateasca pentru o campanie masiva pe internet.

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, prin intermediul Retelei EURES, ofera 1185 de locuri de munca in 12 tari ale UE/SEE, dupa cum urmeaza: - Angajatori din Austria ofera 300 locuri de munca - (bucatar, chelner, camerista); - Angajatori din Belgia ofera 2 locuri de munca - (tehnician);…

- Stacheta pentru statele membre ale Uniunii Europene din Europa de Est care vor sa adere la moneda euro a fost ridicata putin mai sus, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Bulgaria este ultima ţară din fostul bloc socialist care vrea să adere la euro, după ce săptămâna…