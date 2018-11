Letonia a sărbătorit 100 de ani de independenţă cu parade militare şi festivaluri Letonia a sarbatorit duminica 100 de ani de independenta cu o parada militara si petreceri, concerte, expozitii si alte evenimente in intreaga tara, relateaza dpa. Tara baltica si-a proclamat independenta pe 18 noiembrie 1918 dupa ce s-a aflat sub conducerea unor puteri straine, inclusiv a Germaniei si Rusiei, de la sfarsitul secolului al 18-lea. "In acesti 100 de ani, am luptat pentru independenta statului nostru si ne-am ridicat pentru libertatea de a ne hotari destinul. Astazi putem sa fim mandri de realizarile tarii noastre", a declarat intr-un mesaj video presedintele Raimonds Vejonis. Duminica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

