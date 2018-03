Stiri pe aceeasi tema

- Jelena Ostapenko, favorita numarul 6, s-a impus dupa o ora si 48 de minute de joc in ucraineicei aflata pe locul 4 mondial. In semifinale, Ostapenko va evolua cu invingatoarea meciului dintre americancele Venus Williams si Danielle Rose Collins. Este pentru prima oara in cariera cand Ostapenko…

- Garbine Muguruza (3 WTA), una dintre marile rivale ale Simonei Halep, s-a desparțit imediat dupa eliminarea de la Miami de antrenoarea Conchita Martinez (45 de ani). Caștigatoare la Wimbledon in ediția din 1994, Conchita Martinez a facut azi anunțul pe Twitter. "Vreau sa va anunț faptul ca a luat sfarșit…

- Colaborarea dintre Garbine Muguruza, numarul trei mondial, si antrenoarea Conchita Martinez a luat sfarsit dupa ce jucatoarea spaniola a fost eliminata in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami.

- Conchita Martinez a anuntat sfarsitul colaborarii cu jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza dupa turneul WTA de la Miami. Venita sa o ajute pe Muguruza, nr. 3 mondial, doar la cateva turnee, fosta campioana spaniola a anuntat ca asocierea lor a incetat. ''Ea a decis sa revina cu norma…

- Viktoria Azarenka, aflata pe locul 186 mondial, joaca din nou cel mai bun tenis al ei, dupa doi ani in care a pus cariera pe locul secund. Bielorusa se bucura din nou de tenis datorita faptului ca si-a rezolvat problemele familiale, demonstrand ca mai are un cuvant important de spus. Azarenka,…

- Victoria Azarenka și Sloane Stephens se vor duela in prima semifinala. La primul turneu oficial dupa Wimbledon 2017, Victoria Azarenka face spectacol la turneul de la Miami. Victoria Azarenka, locul 186 WTA, s-a calificat in semifinale dupa ce a invins-o in doua seturi pe Karolina Pliskova, scor 7-5,…

- Marin Cilic, nr. 3 mondial, va fi liderul echipei de tenis a Croatiei, care va juca impotriva Kazahstanului in sferturile de finala ale Cupei Davis intre 6 si 8 aprilie la Varazdin, pe zgura, a anuntat capitanul Zeljko Krajan. Cilic, finalist la doua din ultimele turnee de Mare Slem, la…

- Azarenka, fost lider WTA, s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 22 de minute. Radwanska reusise in meciul anterior sa o invinga, cu 3-6, 6-2, 6-3, pe Simona Halep, locul I WTA. Victoria Azarenka, aflata la cel mai bun parcurs dupa aparitia problemelor pe care le are legate de custodia copilului…

- Iberica Garbine Muguruza, locul 3 WTA, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Miami și a ratat șansa de a o depași in clasamentul WTA pe Caroline Wozniacki, care va ramane pe locul doi. Muguruza a pierdut in doua seturi, 3-6, 4-6, cu americanca Sloane Stephens, locul 12 WTA. Stephens…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, detinatoarea titlului, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii in valoare de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in trei seturi, 5-7, 6-1, 6-2, de americanca Venus Williams, intr-o partida disputata…

- Dupa ce Simona Halep (favorita unu) si Caroline Wozniacki (cap de serie numarul doi) parasisera deja competiția, turneul de la Miami și-a pierdut, luni seara, si a treia favorita, Garbine Muguruza cedand in doua seturi, scor 6-3, 6-4, in fața ultimei caștigatoare de la US Open, Sloane Stephens. Se actualizeaza.

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams s-a calificat greu in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 5-7, 6-3, 7-5, pe olandeza Kiki Bertens, la capatul unui meci-maraton de aproape trei ore, disputat…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe Christina McHale din Statele Unite, intr-o partida disputata…

- Monica Niculescu, locul 70 WTA, a parasit turneul de la Miami, fiind eliminata in turul III de Sloane Stephens, locul 12 WTA, și caștigatoare la US Open 2017, scor 7-6 (1), 3-6, 0-4. Monica Niculescu a fost nevoita sa abandoneze in setul decisiv, la scorul de 4-0 pentru americanca. Romanca a acuzat…

- Update: Cateodata (nicidecum in primul set), se poate observa la Radwanska faptul ca are un numar impresionant de jocuri pe hard, inclusiv un „echilibru” pozitiv 365/137… Jocul in care Simona parea sa-și ridice nivelul de joc și sa conduca ostilitațile din debut pana la sfarșit, devine complicat, in…

- Perechea romano-taiwaneza Monica Niculescu/Su-Wei Hsieh a fost invinsa de cuplul Katerina Bondarenko (Ucraina)/Aleksandra Krunic (Serbia), cu 7-5, 6-2, vineri, in prima runda a probei de dublu la turneul de tenis de la Miami (WTA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Bondarenko si Krunic s-au…

- Marius Copil, locul 84 ATP, l-a invins, joi, cu scorul de 7-6 (2), 6-4, pe Mihail Kukuskin din Kazahstan, locul 83 ATP, calificandu-se in turul al doilea al turneului de 1.000 de puncte de la Miami.Copil s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 32 de minute. In faza urmatoare, el va evolua…

- WTA MIAMI. Printre sportivele care au dat racheta de tenis pe șorțul de bucatarie s-au numarat Elina Svitolina și Jelena Ostapenko. Buna prietena cu jucatoarea din Letonia, Sorana Cirstea nu a lipsit de la eveniment, rochia sa atragand toate privirile.WTA MIAMI. The Taste of Tennis este…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Daria Kasatkina s-a calificat in finala turneului de la Indian Wells. Rusoaica a invins-o in trei seturi (4-6, 6-4, 7-5) pe americanca Venus Williams (37 de ani, locul 8 WTA). Daria Kasatkina (20 de ani, locul 19 WTA) bifeaza astfel a doua ei finala din 2018. Pe prima a disputat-o in februarie, la…

- "Imi pare cu adevarat rau ca am fost nevoita sa ma retrag de la unul din turneele favorite, din cauza unei accidentari la antebratul stang. Fac tot posibilul ca sa revin cat mai rapid in circuit", a afirmat Sarapova, fost lider mondial, castigatoare a cinci turnee de Mare Slem. Rusoaica, in varsta…

- Simona Halep, liderul WTA a postat pe Twitter o imagine cu una dintre actrițele sale favorite, Elisabeth Shue. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. Simona Halep profita de notorietate…

- Cel putin patru persoane au murit iar alte 10 au fost ranite dupa ce un pod pietonal s-a prabusit in apropierea Florida International University in Miami, scrie BBC. Echipajele de salvare cauta in continuare eventuale victime prinse printre ruine. Podul, care cantarea 862 de tone si avea o inaltime…

- Americanca Serena Williams, revenita in circuitul profesionist de tenis dupa o absenta de 14 luni, si belarusa Victoria Azarenka au primit miercuri cate un wild-card (invitatie) pentru turneul WTA de la Miami (Florida), care va avea loc in perioada 20 -31 martie, au anuntat organizatorii, citati de…

- Dupa ce a fost eliminata de Venus Williams in turul 2 de la Indian Wells, Sorana Cirstea a mers la Miami pentru a se relaxa si a se pregati de urmatorul turneu. Jucatoarea de pe locul 35 in ierarhia WTA a postat pe Instagram o poza care o infatiseaxa in costum de baie extrem de […]

- Serena (36 de ani) și Venus Williams (37 de ani) se lupta in aceasta seara pentru calificarea in "optimi" la Indian Wells, aceasta fiind cea de-a 29-a confruntare dintre surori, prima datand din 1998. "Mi-aș fi dorit sa intalnesc pe oricine, dar nu pe ea", a spus Serena Williams ieri, dupa victoria…

- Turneul de la Indian Wells si-a stabilit in noaptea de luni spre marti tabloul principal de concurs. Romancele incep sa aiba emotii abia de la meciul al doilea la Indian Wells. Simona Halep va incepe primul turneu jucat pe teritoriul Statelor Unite din postura de numar unu mondial impotriva…

- Simona Halep se afla pentru a cincea saptamana in fruntea clasamentului WTA pe 2018, avand asigurata sefia pentru inca doua saptamani. Are un avantaj considerabil la capitolul puncte castigate in turneele de Mare Slem in ultimele 52 de saptamani. In ciuda unei duble accidentari, a invins la Australian…

- Antrenorul Patrick Mouratoglou a anuntat programul de competitii al Serenei Williams in acest an, care include evolutii la turneele pe zgura de la Madrid, la care Simona Halep a castigat ultimele doua editii, Roma si Roland Garros, la ultimele doua turnee romanca fiind finalista.Fostul lider…

- Oficial! Simona Halep a redevenit numarul 1 in lume. Cum arata acum ierarhia WTA. Simona Halepeste din nou, de azi, in varful ierarhiei feminine din tenis. Constanțeanca a urcat pe primul loc și fara sa joace , iar acum doar Caroline Wozniacki ii mai poate periclita poziția, dar danezei ii va fi greu…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, numarul 21 mondial, a castigat turneul WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe spaniola Garbine Muguruza (4 WTA), cu 3-6, 6-3, 6-4, dupa ceva mai mult de doua ore de joc. Kvitova…

- Caroline Wozniacki, actualul lider mondial WTA, a comentat retragerea Simonei Halep din concursul de la Doha dupa ce romanca a acuzat probleme mari de sanatate.Inainte sa joace meciul din semifinale cu Garbine Muguruza, Halep a decis sa se retraga dupa ce a facut un RMN si a constatat ca are…

- "Sunt foarte multumita de modul in care joc. Este un sentiment placut, ma simt bine aici, este frumos sa joc din nou in semifinale la Doha. A fost un meci greu, chiar daca primul set a fost la discretia mea. Este o adversara extraordinara si e intotdeauna dificil sa stai concentrata pana la final.A…

- Simona Halep, locul 2 mondial in clasamentul WTA, a declarat, vineri, dupa ce s-a calificat in semifinalele turneului de la Doha, ca i-a fost greu sa-si pastreze concentrarea pana la final, in partida cu americanca de 18 ani Catherine Bellis, castigata cu 6-0, 6-4. “Sunt foarte multumita de modul in…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-0, 6-4, pe Catherine Bellis (SUA), locul 48 WTA, venita din calificari, in sferturile de finala ale Qatar Open. Calificarea in semifinale la Doha este recompensata cu un premiu de 147.750 de dolari si cu 350 de…

- Turneul de la Doha. Sorana Cirstea – Garbine Muguruza (joi, ora 13.00). O ajuta ”Sori” și pe Simona Halep? WTA DOHA, optimile de finala SORANA CIRSTEA – Garbine Muguruza 0-1 / LIVE Garbine Muguruza și-a propus sa revina pe prima poziție WTA. In acest sens, Muguruza și-a completat staff-ul cu Conchita…

- Bouchard și Stephens au pozat in costume de baie pentru Sports Illustrated. Cele doua sunt doua dintre jucatoarele la moda din circuitul feminin. Sloane Stephens este deținatoarea titlului la US Open, in timp ce Genie Bouchard are in palmares la Wimbledon 2014. De asemenea, gimnasta americana Raisman…

- Mesajul Simonei Halep de Ziua Indragostiților. Pupici de la fetele din topul mondial. Happy #ValentinesDay from @Simona_Halep , @JelenaOstapenk8 and @KaPliskova ! ?? pic.twitter.com/wAZtnGGjSJ — WTA (@WTA) February 14, 2018 Simona Halep (26 ani, 2 WTA), Jelena Ostapenko (20 ani, 6 WTA), Karolina…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ierarhia are putine schimbari in partea sa superioara, dupa ce multe jucatoare au participat saptamana trecuta la intalnirile din Cupa Federatiei. In Top…

- Simona Halep ocupa locul 11, cu premii in valoare totala de 22.429.763 de dolari. Romanca a facut un salt de cinci pozitii si le-a intrecut pe Justine Henin, Martina Navratilova, Steffi Graf, Lindsay Davenport si Angelique Kerber. Simona Halep, amendata cu 12.000 de euro de catre Australian…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. Semifinale, feminin 25 ianuarie 5.00 Wozniacki – Mertens 3-6, 6-7 7.00 Halep – Kerber 6-3, 4-6, 9-7 Semifinale, dublu, masculin…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a invins-o astazi pe Karolina Pliskova (25 de ani, locul 6 WTA) cu 6-3, 6-2, in sferturile de finala ale Australian Open 2018 . Grație acestei victorii, Simona Halep a reușit o performanța rara in WTA. Romanca a devenit abia a cincea jucatoare activa de tenis care…

- Cuplul Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu, cap de serie numarul 10, a fost invins, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-3, de perchea rusa Ekaterina Makarova/Elena Vesnina, cap de serie numarul 2, in semifinalele Australian Open.Castigatoarele ultimei editii a turneului de la Wimbledon s-au impus…

- Inaintea acestei editii a competitiei de la Melbourne, Bogdan mai evoluase de cinci ori pe tabloul principal al unui "major", iar cea mai buna performanta a ei a fost accederea in turul al doilea, de doua ori la US Open si o data la Wimbledon. Joi, Ana Bogdan s-a impus dupa doua ore si sase…

- SIMONA HALEP - DESTANEE AIAVA LIVE VIDEO ONLINE 2018. EUROSPORT STREAMING HALEP AUSTRALIAN OPEN. Simona Halep, locul I WTA, o va intalni, marti, dupa ora 05.30, pe australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in primul tur al Australian Open. SIMONA HALEP…

- Pe langa eliminarile lui Venus Williams și Sloane Stephens, prima zi de la Australian Open a mai produs o surpriza majora: ucraineanca Marta Kostyuk, in varsta de doar 15 ani, a invins-o pe Shuai Peng, favorita 25 de la Melbourne, scor 6-2, 6-2! Kostyuk a trecut de trei tururi de calificari pentru a…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Sydney, care va avea loc saptamâna viitoare, au anuntat, joi, organizatorii, citati de Reuters. Campioana de la Wimbledon spera sa îsi completeze astfel pregatirea…