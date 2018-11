Let s Get Green!, campania care a mobilizat 3 generatii pentru un mediu curat, isi anunta castigatorii.

Stiri pe aceeasi tema

- In 2018 s-au implinit 10 ani de cand o organizație non-guvernamentala din Estonia a inițiat pentru prima data o acțiune de implicare civica a populației in problema gestionarii ecologice a deșeurilor, prin curațarea țarii intr-o singura zi cu ajutorul voluntarilor si selectarea deșeurilor in vederea…

- Ampla actiune de ecologizare in cadrul campaniei "Let’s Do It, Romania!" Foto: Let’s Do It, România! Ampla actiune de ecologizare, sâmbata, în cadrul campaniei "Let’s Do It, România!", Este pentru a VI-a oara când în tara noastra are loc…

- Mii de copii si adulti din judetul Dolj au participat sambata la ''Ziua Nationala de Curatenie'', campanie de ecologizare ''Let's Do It, Romania!'', organizata in scopul strangerii deseurilor aruncate necorespunzator in arealele naturale. Copii din aproape…

- Primarul Ramnicului Mircia Gutau, viceprimarii Eusebiu Vețeleanu și Carmen Preda, reprezentanți ai partenerilor implicați in proiect PIEȚE PREST, ROMPREST, KAUFLAND dar și instituții publice precum Garda de Mediu Valcea, Agenția pentru Mediu Valcea, ROMSILVA Valcea, Administrația Bazinala a Apelor –…

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava va participa cu un numar de 60 de angajati, in cadrul campaniei ,,Let’s Do It, Romania” de Ziua Nationala a curateniei, sambata 15 septembrie, a anunțat șeful instituției, Daniel Dragoi. Intalnirea va avea loc la ora 9:00, in fata Casei de Cultura a Sindicatelor,…

- Sambata, 15 septembrie , jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Mihai Bravul” Dolj si Gruparii de Jandarmi Mobile „Fratii Buzesti” Craiova vor participa la „Ziua Nationala de Curatenie”, campanie de ecologizare „Let’s Do It, Romania!”, organizata in scopul strangerii ...

- Maine, 15 septembrie, o parte dintre jandarmii constanteni vor participa la campania de ecologizare "Letrsquo;s Do It, Romania ", organizata in scopul strangerii deseurilor aruncate necorespunzator in arealele naturale.Aceasta initiativa bazata pe voluntariat, lansata de catre asociatia "Viitorul in…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut marti, 11 septembrie, o declaratie de presa, la finalul participarii la campania “Let’s Do It, Romania!”. Va prezentam in continuare transcrierea declaratiei de presa: “Am participat la o actiune de strangere de gunoaie, cred ...